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Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva yaşamını yitirdi

28.09.2023 21:35 | Son Güncelleme:
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Azerbaycan Milli Meclisi Kültür Komisyonu Başkanı Milletvekili Ganire Paşayeva hayatını kaybetti. Paşayeva, kaynağı bilinmeyen hipotonik durum tanısı ile 24 Eylül'de başkent Bakü'de hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva yaşamını yitirdi

Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva'dan acı haber geldi. Paşayeva’nın ailesi tarafından yapılan açıklamada, 23 Eylül’de komaya giren Paşayeva’nın tedavi gördüğü başkent Bakü’deki Merkez Klinik Hastanesi’nde hayatını kaybettiği duyuruldu.

Açıklamada, Azerbaycanlı doktorlar ve Türkiye'den gelen uzman doktorların aldığı tüm önlemlere rağmen, durumu kritik olduğu için yoğun bakıma yerleştirilen milletvekilinin hayatının kurtarılamadığı aktarıldı.

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GANİRE PAŞAYEVA KİMDİR?

Ganire Paşayeva 24 Mart 1975'te Azerbaycan'ın Tovuz şehrinde doğdu.

Azerbaycan Tıp Üniversitesi Pediatri Bölümü ile Bakü Devlet Üniversitesi Uluslararası Hukuk Bölümü'nden mezun olan Paşayeva, 1998'de televizyonculuğa başladı.

Paşayeva, 2005'te Haydar Aliyev Fonu'nun Halkla İlişkiler Departmanının başına geçti.

Kısa bir süre sonra 6 Kasım 2005'te yapılan parlamento seçiminde Tovuz Milletvekili seçilen Paşayeva, mecliste farklı görevlerde bulundu.

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Paşayeva, son olarak Milli Meclisin Kültür Komisyonu başkanlığını da yürütüyordu.

Paşayeva, Türkiye'de sayısız etkinliklere katıldı.

Türk dünyası üzerine çok sayıda yazı ve konuşmaları bulunan Paşayeva, "Türkiye'nin güçlü olmasının Türk dünyasının güçlü olması" anlamına geldiğini savunuyordu.

Bekar olan Paşayeva İngilizce ve Rusça biliyordu. (AA)

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