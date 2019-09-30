Azerbaycan’dan Van’a çıkarma

Azerbaycan Cumhuriyeti, "10. Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı”nda açmış olduğu tanıtım standıyla 100 yıl sonra Van’da ilk kez temsil edildi.

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Merkezi, Azerbaycan Beynelxalq Diaspor Merkezi (BDM) ile TÜMKİAD Van İl Başkanlığının öncülüğünde ve Nahcıvan Özerk Cumhuriyeti Turizm Bakanlığının desteği ile Azerbaycan Cumhuriyeti Van’da "10. Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı”nda açmış olduğu tanıtım standıyla 100 yıl sonra ilk kez Van ilinde temsil edildi. Ermeni Diasporası ve uzantıları olan sivil teşkilatların Van’da aktiviteler yaptıklarını, son yıllarda ise Türkiye ve Azerbaycan diaspora teşkilatlarının Van’da ayak basmadık yer bırakmayacağını belirten ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, "Azerbaycan 12 kişilik bir ekiple ilk kez Van’daki ‘10. Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’na katıldı. Nahcıvan Özerk Cumhuriyeti Turizm Bakanlığının temsilcileri de burada. İlk kez olmasına rağmen çok güzel oldu. Görüşmeler çok iyi gitti. Azerbaycan’ın tanıtımı için Van’da bir adım olarak çok iyi oldu. Bundan sonra da inşallah yapacağımız işlerde de öncü bir adım olur diye düşünüyorum. Hemen hemen 2 ayda bir buralardayız. Ermeni diasporasının ve uzantılarına burayı bırakmayacağız. İnşallah Azerbaycan kültürünü ve medeniyetini bundan sonra Van’da, Van halkıyla ortaklaşa yürüteceğiz. Bir planımız da inşallah Edremit Belediyesini Azerbaycan’da bir belediye ile kardeş belediye ilan etmek. Belediye başkanı ile görüştük inşallah burada Haydar Aliyev’in adına bir hatıra ormanı kuracağız, yer ayarlama çalışmamız var. Bunu da inşallah ileriki günlerde yapacağız. 2013 yılından beri Van başta olmakla birlikte Muş, Bitlis, Bingöl, Ağrı, Iğdır, Kars ve Malatya illerimizde ASİMDER ve Azerbaycan Beynelxalq Diaspor Merkezi olarak faaliyetler yaparak insanlarımızı aydınlattık. Akdamar Adası kilisesinin Ermeni kilisesi yalanına karşı başlattığımız çalışmaların karşılığını bugün bölge halkıyla bütünleşerek almaktayız. ‘10. Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda Azerbaycan Devleti Turizm Bakanlığının temsilcileriyle tanıtım standı kurarak bölge insanımıza artık bölgeyi önemsediğinin mesajını vermektedir” dedi.