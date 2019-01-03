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Azeri sevgilisini 55 bıçak darbesiyle öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 03.01.2019 16:58 | Son Güncelleme

BURDUR'da Azerbaycan uyruklu Ganıra Cabbarova (24), tartıştığı erkek arkadaşı Halil A.

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR'da Azerbaycan uyruklu Ganıra Cabbarova (24), tartıştığı erkek arkadaşı Halil A. (24) tarafından 55 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Burdur'un Karamanlı ilçesindeki bir barda dün eğlenen Ganıra Cabbarova ve erkek arkadaşı Halil A., gece Gölhisar ilçesindeki evlerine dönmek için taksiyle yola çıktı. İddiaya göre, takside tartışan ikili, Tefenni- Çavdır karayolu Beyköy yol ayrımında araçtan indi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Halil A., Cabbarova'yı çeşitli yerlerinden 55 kez bıçakladı. Olayı gören taksi şoförü Ali T., 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirip yardım istedi. Acil çağrı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kadının öldüğü belirlendi. İncelemelerden sonra Cabbarova'nın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Taksi şoförü Ali T.'nin yakaladığı Halil A. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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