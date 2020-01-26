Azez'deki bombalı saldırıda yaralanan 9 Suriyeli Kilis'te tedaviye alındı

KİLİS (AA) - Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda yaralanan, aralarında çocukların da olduğu 9 Suriyeli, Kilis'te tedavi ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Azez ilçe merkezinde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 9 kişi, Öncüpınar Sınır Kapısı'na getirildi.

Yaralılar, burada bekleyen 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Azez ilçe merkezinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 5 sivil ölmüş, 15 sivil yaralanmıştı.

