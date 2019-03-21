Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'daki Türk azınlığın hakları konusunda kararlı olduklarını belirterek, "Yunanistan'da okullar kapatılırken biz, üç dört öğrenciye bile okullar açıyoruz. Beraber oturalım konuşalım, her iki taraftaki bu azınlıkların hakları konusunda samimi olalım." dedi.

Çavuşoğlu, Antalya'daki Belek Turizm Merkezi'nde, Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrugalos ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu, Katrugalos'un "Türk azınlığıyla ilgili uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları tanıyacağını" söylediğini fakat burada uluslarası hukukun kararları olduğunu anımsattı.

Bunların Türk olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "İnsan Hakları Mahkemesinin üç tane kararı var, on yıldır uygulanmayan. Oradaki Türklere 'Türk' bile diyemiyorsak, haklarını nasıl vereceğiz. Uluslararası hukuk diyorsak, İnsan Hakları Mahkemesinin bağlayıcı kararlarını uygulamamız lazım ki ondan sonra o hakları konuşmamamız lazım." diye konuştu.

Burada 17 yıldır azınlıklara Rum Ortodoks Kilisesi dahil birçok hakları verdiklerini aktaran Çavuşoğlu, daha da üzerinde çalıştıkları konular olduğunu vurguladı.