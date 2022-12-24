B12 vitamini eksikliği nedir, neden olur? Sığır beyni B12 deposu çıktı!

B12 vitamin eksikliği günümüzde en sık karşılaşılan sağlık problemlerinden biridir.Günlük hayatın koşuşturmacasında çoğu kez sağlıklı ve dengeli beslenmek yerine fast-food türü yiyecekler ve hazır gıdalar tüketiliyor. Bu durum sonucunda da yanlış beslenme alışkanlığıyla birlikte B12 vitamini eksikliğiyle oldukça sık karşılaşılıyor. Peki B12 vitamin eksikliği nasıl düzeltilir, hangi besinler tüketilmelidir? İşte detaylar...

B12 VİTAMİNİ NE İŞE YARAR?

B12 vitamini sinir sistemini ve hafızayı güçlendirmesinden öğrenmeyi kolaylaştırmaya, kansızlığı önlemesinden bağışıklık sistemini güçlendirmeye, hücre çoğalması ve yenilenmesinden sigara dumanı ve ultraviyole ışınları gibi dış etkenler nedeniyle zarar gören hücrelerin yenilenmesine dek son derece önemli rol oynar.

Hayvansal gıdaları yeterince tüketemeyen kişilerde ve vejetaryen beslenenlerde B12 vitamininin alım azlığına bağlı eksiklik görülebilir. Besin alımı azlığının dışında önemli faktörlerden biri de yaştır. Yaş arttıkça da B12 vitamininde eksiklik görülebilir.

B12 VİTAMİNİ HANGİ BESİNLERDE VAR?

Bazı besinler B12 vitamini açısından zengindir. Başta ciğer olmak üzere kırmızı et, balık (özellikle uskumru), süt, peynir, yoğurt, kefir, yumurta, midye-istiridye gibi kabuklu deniz ürünleri, beyin böbrek gibi sakatat türleri bol miktarda B12 vitamini içerir.

