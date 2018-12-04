'Baba Bush' için anma töreni

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, eski başkan George Herbert Walker Bush için Kongre’de düzenlenen anma törenine katılarak Bush ailesine başsağlığı diledi.

94 yaşında hayatını kaybeden ABD'nin 41. başkanı George H. W. Bush için Kongre’de düzenlenen törene, Başkan Yardımcısı Pence katıldı.

Pence, Bush ailesine başsağlığı diledi ve “Bu özel insanı ulusumuzla ve dünyamızla paylaştığınız için size teşekkür ederim.” dedi.