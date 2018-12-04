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'Baba Bush' için anma töreni

DÜNYA HABERLERİ  | 04.12.2018 07:27 | Son Güncelleme

94 yaşında hayatını kaybeden ABD’nin 41.Başkanı George H.W. Bush’un cenazesi başkent Washington'daki ABD Kongresine getirilerek, anma töreni düzenlendi. Kongre binasındaki bayraklar yarıya indirildi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, eski başkan George Herbert Walker Bush için Kongre’de düzenlenen anma törenine katılarak Bush ailesine başsağlığı diledi.

ABD Kongresinde 'Baba Bush' için anma töreni düzenleniyor

94 yaşında hayatını kaybeden ABD'nin 41. başkanı George H. W. Bush için Kongre’de düzenlenen törene, Başkan Yardımcısı Pence katıldı.
Pence, Bush ailesine başsağlığı diledi ve “Bu özel insanı ulusumuzla ve dünyamızla paylaştığınız için size teşekkür ederim.” dedi.
Kongre’de düzenlenen anma törenine, ABD Anayasa Mahkemesinden de yargıçlar katıldı.
Törende ayrıca, çok sayıda senatör konuşma yaparak Bush ailesine başsağlığı diledi.
Anma töreni kapsamında Bush’un naaşının çarşamba gününe kadar Kongre’de tutulması planlanıyor.
Bir süredir tedavi gören Bush, Teksas eyaletinin Houston kentinde hayatını kaybetmişti.
1989-1993 yılları arasında Beyaz Saray'da bulunan Bush, özellikle Sovyetler Birliği döneminin sonunda görev yapan ABD Başkanı olarak tarihteki yerini almıştı.
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Anahtar Kelimeler:
George H.W. Bush ABD

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