Yılbaşı gecesi genç kızı başından vurarak öldürdü, kendini bakın nasıl savundu! 'Benim gönlüm rahat...'

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ercan Şahin bulunduğu cezaevinden getirildi. Müşteki Meleknur Özgener’in ailesi ile avukatları Elif Özdemir ve sanık avukatları da salonda hazır bulundu.

"BENİM GÖNLÜM RAHAT KİMSEYİ ÖLDÜRMEK İSTEMEDİM"

Sanık Ercan Şahin savunmasında, "Kesinlikle böyle olmadı kaza oldu, kabul etmiyorum. Olay günü seyirpat halindeydim bakkala gidiyordum seyir halindeyken Nisanur A. ve Melek karşıma çıktı. Ben de aracı kenara çektim Melek hastaydı, üşüyordu ben de iyilik amaçlı olsun diye araca binmesini söyledim klimayı açtım. Düşman sahibi olduğum için silahı vitesin oraya koydum. Silahın mermisinin ağzında olup olmadığını bilmiyordum. Ben o sırada telefonla uğraşıyordum. Fark etmedim o sırada Melek silahı eline almış. Eline alırken elime vurdu kafasını çevirdi. O sıra silah patladı. Ben böyle birşeyi kasıtlı yapsaydım neden hastaneye götüreyim. Benim gönlüm rahat ben kimseyi öldürmek istemedim. Kendisini 1 senedir tanırım" dedi.

"OLAY KAZAYLA OLDU ANCAK BENİM ÇEVREM BANA BASKI YAPTI"

Olayın yaşandığı sırada aynı araçta bulunan ve tanık sıfatıyla ifade veren Nisanur A. ise, "Bu olay kazayla oldu ancak benim çevrem bana baskı yaptı. Bana 'Senin arkadaşın öldü. Bu olayı Ercan’ın bilerek yaptığını söyle' dediler. Korktuğum için savcılığa o şekilde bir ifade verdim. Sanık Şahin, 'Oyuncak değil bu' dediği sırada Melek silahı eliyle ittirdi ve o sırada silah patladı. Olay sonrası hastaneye gittik. Hastanenin önüne gelerek Melek’i sedyeye yatırdık. Sanık Şahin bana 'Hastanenin önünde bekleyeceğim' dedi. Ben içeri girdim. Olayın ilk gününden beri Melek’in ailesi tarafından tehdit ve baskılara maruz kalıyorum. Babası bana saldırmaya çalıştı, aramıza polisler girdi. Polisler ben ifade verirken değiştirmem için baskı yaptılar" ifadelerini kullandı.

SAVCI MÜTALAASINDA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEDİ

Duruşma savcısı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanık Ercan Şahin’in olayın kasıtla hareket ederek işlendiği vurgulanarak savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu belirtildi. Mütalaada sanık Şahin’in "Çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti sanık Ercan Şahin’in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, tarafların mütalaaya karşı savunmalarını hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Ercan Şahin’in suçtan kurtulmaya yönelik ifade verdiği belirtilerek Ercan’ın olayda doğrudan kasıtla hareket ettiği vurgulandı. Şüpheli Ercan Şahin’in "Çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor.

DHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır





