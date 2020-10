Baba’nın (The Godfather) yapımını konu alan filmin oyuncu kadrosu şekilleniyor

Barry Levinson yönetmenliğinde Baba (The Godfather) filminin yapım sürecine odaklanacak olan filmin oyuncu kadrosuna iki süper isim katıldı. Francis and the Godfather isimli filmde Francis Ford Coppola’ya Oscar Isaac, yapımcı Robert Evans’a ise Jake Gyllenhaal hayat verecek.

Rain Man, Wag the Good ve Good Morning, Vietnam gibi unutulmaz filmlere imza atan yönetmen Barry Levinson yeni projesiyle sinemaseverleri oldukça heyecanlandırdı. Son olarak, Harry Haft’ın toplama kamplarından boks ringlerine uzanan hayatını konu alan, Ben Foster ve Vicky Kreps’li Harry Haft filmini yöneten Levinson, bu kez de The Godfather filminin yapım aşamasına odaklanan yeni filmi için önemli isimleri bir araya getiriyor.

COPPOLA’NIN ONAYI ALINDI

Levinson’ın Francis and The Godfather adını taşıyan yeni filminde Oscar Isaac, usta yönetmen Francis Ford Coppola’ya, Jake Gyllenhaal ise The Godfather serisinin yapımcılarından Robert Evans’a hayat verecek.

Film, Mario Puzo’nun eserini tüm zamanların en başarılı filmlerinden birine dönüştürmek için verilen zorlu mücadeleye odaklanacak.

Francis Ford Coppola’nın onayı alınarak hazırlanan bu filmin çekimlerine ne zaman başlanacağı şimdilik belirsizliğini koruyor.