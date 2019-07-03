Baba yadigarı atölyede bakır kalaylıyor

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, unutulmaya yüz tutan zanaatlardan kalaycılığa gönül veren Ahmet Öncül, baba yadigarı atölyede bu mesleği yaşatmaya çalışıyor.

Çocukluğundan itibaren bakır ve kalay ustası babasının yanında mesleği öğrenen 54 yaşındaki Ahmet Öncül, zor şartlarda da olsa işini en güzel şekilde yapmaya çalışıyor. Kentte bakıra ilgi azalınca üretimi bırakıp kalay işine başlayan, zanaatın son temsilcilerinden Öncül, kalaycılık ölmesin diye çalışmalarını sürdürüyor.

Babasının vefatından sonra mesleği evinin bahçesindeki baba yadigarı atölyede devam ettiren Öncül, AA muhabirine, kalaycılığın unutulmasından duyduğu üzüntüyü ifade etti.

Babasından sonra kentte kalaycı kalmayınca dostlarının ricasıyla mesleği devraldığını anlatan Öncül, hafta içi Uzun Çarşı'da işlettiği züccaciye dükkanında çalıştığını, kalaycılığı ise pazar günleri yaptığını söyledi. Kalaycılığın meşakkatli bir meslek olduğunu belirten Öncül, şöyle konuştu:

"Onun için babam zamanında öğretti ama yapmamı istemedi. Ben dükkanı işlettim, o kalay yaptı. Kalay işine tam manasıyla babam rahmetli olunca başladım diyebilirim. İlk zamanlar ocağı yakmakta bile zorlandım. Sonra ocağı da yaktım, kalayı da yaptım çok şükür. Babamın yaptıklarını görerek, gözümün önüne getirerek başardım. Bu işte bir şey görmeden yapmak mümkün değil."