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  4. Babaanne ve dört torunu enkaz altında kaldı! Umutlu bekleyiş sürüyor

Babaanne ve dört torunu enkaz altında kaldı! Umutlu bekleyiş sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2020 14:07 | Son Güncelleme

İzmir'de iki oğlunun toplam dört kızına bakan babaanne Arefe Yücel, torunları ile birlikte enkaz altında kaldı. Torunlardan Lena ve Vera'nın annesi Nilay Yücel, kızlarının oyuncağına sarılarak umutlu haber bekliyor.

Babaanne ve dört torunu enkaz altında kaldı! Umutlu bekleyiş sürüyor

İzmir Bayraklı'da yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda babaanne ve dört torunu enkaz altında kaldı. Babaanne Arefe Yücel, oğlu Deniz ve eşi Nilay Yücel'in kızları Lena (4) ve Vera (6) ile oğlu Hüseyin ve eşi Emine Yücel'in kızları Feda (10) ve Diren'e (3) anne ve babaları çalıştığı için gündüz saatlerinde kendi evinde bakıyordu.

Depremin şiddeti ile yıkılan binada, babaanne ve dört torunu enkaz altında kaldı.

Çocuklarının oynadığı oyuncaklara sarılarak yürekleri sızlatan Yücel, çocuklarının yanı sıra deprem anında kızlarla birlikte olan kayınvalidesi Arife Yücel’in (60) de kurtarılmasını bekliyor.

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(İHA-DHA)

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