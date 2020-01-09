Babaanne ve torununun ölümüne neden olan alkollü sürücüye ikinci kez aynı ceza

Ümraniye’de babaanne ve 11 yaşındaki torununa çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle “bilinçli taksirle iki kişinin ölümüne neden olma” suçundan 14 yıl 2 ay hapse çarptırılan alkollü sürücü, Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden yargılandığı davada aynı hapis cezasına çarptırıldı.

Ümraniye’de 7 Nisan 2018 tarihinde 68 yaşındaki Fatma Kalender ve torunu 11 yaşındaki Ahmet Yiğit Kalender’e çarparak ölümüne neden olan Emrah Bozdemir’in, Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden yargılanmasına devam edildi.

İstanbul Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Emrah Bozdemir cezaevinden getirilirken, kazada hayatını kaybeden ailesi ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

“Sürücü asli kusurlu, babaanne ve torunu kusursuz”

Mahkeme başkanı, dosyanın Adli Tıp Kurumu’ndan döndüğünü belirtti. Raporda, sürücü Emrah Bozdemir’in asli kusurlu olduğu, maktuller Fatma Kalender ve Ahmet Yiğit Kalender’in ise kusursuz olduğu belirtildi.

Bunun üzerine söz alan katılan avukatı Halit Taygün, “Şikayetimiz devam etmektedir. Dosya içerisindeki 3 raporda da sanığın asli kusurlu olduğu görülmektedir” dedi.

Sanık avukatı Gülsün Doygun ise, “Söz konusu rapor önceki raporun kopyası şeklindedir. Dosya ile uyuşmamaktadır. Bizece maktuller yola dikkatsizce indikleri için kusurludur. Yargıtay bozma ilamı doğrultusunda hüküm tesis edilsin. Alt sınırdan hüküm kurulmasını talep ediyoruz” diye konuştu.