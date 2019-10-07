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Babacan Holding'den kampanya

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 12:01 | Son Güncelleme

Holding, Beylikdüzü'nde yer alan Babacan Premium ve Babacan Palace projelerinden konut almak isteyenlere yüzde 5 peşinat, 120 ay vade ve yüzde 0,79 faiz imkanı sunuyor - Babacan Holding CEO'su Mehmet Babacan: - "Uyguladığımız kampanyalarımızla bir yandan yatırımcılarımızın konut sahibi olmasını kolaylaştırırken, sektördeki canlılığı diri tutmak adına sergilediğimiz öncü yaklaşımımızı sürdürüyoruz"

İSTANBUL (AA) - Babacan Holding, Beylikdüzü'ndeki projeleri Babacan Premium ve Babacan Palace'da kalan son daireler için bir kampanya başlattı.

Holding'den yapılan açıklamaya göre, bölgenin prestijli ve lüks projeleri arasında gösterilen Babacan Premium ve Babacan Palace'da konut sahibi olmak isteyen yatırımcılara yönelik bir kampanya hayata geçirildi.

Kampanya kapsamında yatırımcılara, her iki projede kalan son dairelere yüzde 5 peşinat, 120 ay vade ve yüzde 0,79 faizle sahip olma fırsatı sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Babacan Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Babacan, holding olarak imza attıkları projelerle sektöre prestij kazandırdıklarını, yatırımcılara da yüksek katma değer sağladıklarını ifade etti.

Sundukları kampanyalarla "yatırımcı dostu" bir holding olmayı başardıklarını belirten Babacan, şunları kaydetti:

"Konumu ve konseptiyle sektörde farklı bir kulvar açan projelerimizde uyguladığımız kampanyalarımızla bir yandan yatırımcılarımızın konut sahibi olmasını kolaylaştırırken, sektördeki canlılığı diri tutmak adına sergilediğimiz öncü yaklaşımımızı sürdürüyoruz. Sunduğumuz kampanyamız sayesinde yatırımcılarımız, finansal zorluk yaşamadan Babacan Holding ailesine katılabilecekler."

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Anahtar Kelimeler:
Babacan Holding kampanya Mehmet Babacan

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