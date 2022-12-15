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Babala TV'nin sahibi Oğuzhan Uğur 'Ben evime roket yedim!' diyerek itiraf etti! 'Öldürülmesini bekliyordum ama...'

15.12.2022 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siyasileri ağırladığı, Mevzular Açık Mikrofon programıyla gündemde olan YouTube kanalı Babala TV'nin sahibi Oğuzhan Uğur, Katarsis'e konuk oldu. Uğur, çocukluğundan bugüne tüm hayat hikayesini Uzman Psikolog Gökhan Çınar'a anlatırken duygusal anlar yaşadı. Kimseyle dertleşemediğini söyleyen Uğur, "Arabamda mermi bulduğumda bunu anlatmak istedim ama, kimse beni dinlemiyor kime anlatacağım. Çok yakınımdaki insanlar da dinlemedi, hayal kırıklığına uğradım" dedi.

Babala TV'nin sahibi Oğuzhan Uğur 'Ben evime roket yedim!' diyerek itiraf etti! 'Öldürülmesini bekliyordum ama...'

Katarsis’te Uzman Psikolog Gökhan Çınar’ın bu haftaki konuğu Oğuzhan Uğur oldu. Babala TV'de yaptığı ve milyonlarca izlenen programlarla gündemden düşmeyen Oğuzhan Uğur, Katarsis'te hiç anlatmadığı duygusal yönlerini itiraf etti. Güneydoğu'da uzun yıllar terörle mücadele eden, emekli Albay Hasan Atilla Uğur'un oğlu olan Oğuzhan Uğur, çocukken yaşadığı zor zamanları da anlattı.

"BİZİM BABALARIMIZ TANSİYONDAN GİTMİYOR"

Uğur, "Babamla kurduğum diyalog şuydu, 'Bak görüyor musun şu iki tepeyi tam da PKK'lıların pusu kuracağı yer. Hızlı geçelim oradan yavaş geçersek tararlar bizi ağzımız yüzümüz mermi dolar'. Bizim babalarımız kalp krizi geçirmiyor, tansiyondan gitmiyor. Babalarımızın kafasına ateş ederek, bomba patlatarak, bizim babalarımızı parçalayarak öldürüyorlar. Kafasına ateş etmelerini, patlatmalarını dahi bekliyordum ama hapse girmesini beklemiyordum. FETÖ'cü derneklere gidip eteklerine yüz sürterken, benim babam onlar için hapis yatıyordu. Bizim lojmanımıza roket isabet etti. Bunlar kolay şeyler değil' dedi.

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"ARABAMDA MERMİ BULDUĞUMDA..."

Oğuzhan Uğur "Birileriyle dertleşebiliyor musun? sorusuna ise duygusal yanıt verdi. Kimseyle dertleşemediğini söyleyen Uğur şu ifadeleri kullandı:

"Sanırım çok salakça bir rol üstlenmişim kendime yılladır. Artık kimseye bir şey anlatamıyorum. Arabamda mermi bulduğumda birine anlatmak istedim bunu. Şu anda yapabildikleri arabaya mermi bırakıp kapısına 'Akıllı ol' demek. Ölebilirdim, öldürebilirler de. "

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"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM"

"Dertleşmek istiyordum ama yok. Kimi arasam şunu diyor bana 'Allah'tan senin başına geldi, başkası olsa kaldıramaz'. Nereden biliyorsun benim kaldırabileceğimi ama öyle izlenim vermişim demek ki. Kimse beni dinlemiyor kime anlatacağım. Çok yakınımdaki insanlar da dinlemedi, hayal kırıklığına uğradım."

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"YAPAYALNIZIM..."

Uğur "Huzurdan anladığın ne, nasıl bir huzur istersin hayatında?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Aile benim için huzur, aidiyet demek. evimin yerimin belli olması demek. Aile olmak isterim. Yapayalnızım ben acılar içinde kıvranıyorum evde. 365 günün 5 günü de o evde kalsam o ev benim evimdir. Ama benim ailemin evi olduğunu bilmeliyim. O aidiyet bana huzuru sağlayacak çünkü çocukken bunu bulamadım, artık bulmak istiyorum. Huzura çok yakın olduğumu düşünüyorum. Aile kurmaktan bahsetmiyorum"

En çok hangi siyasi lideri konuk almak istersin? sorusuna Recep Tayyip Erdoğan yanıtını veren Oğuzhan Uğur; 'Babamın terör örgütleri tarafından öldürülmesini bekliyordum ama cezaevine gireceğini hiç tahmin etmedim' dedi.

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Oğuzhan Uğur katarsis

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