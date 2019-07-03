Babalar da 'doğuruyor!' Sempatik baba sendromu nedir?

Memorial Ataşehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Parvana Seyidova, halk arasında sempatik baba sendromu olarak bilinen Kuvad sendromu hakkında bilgi verdi.

BABALAR DA AŞEREBİLİR

Baba adayları; gebelik boyunca, doğum sonrasında veya her iki dönemde eşlerinin hamilelik rollerini taklit edebilmektedir. Halk arasında sempatik babalık sendromu olarak tanımlanan Kuvad sendromu daha çok mide bağırsak bozukluklarıyla kendini göstermektedir. Kuvad sendromu belirtileri genellikle hamileliğin 3. ayından itibaren ortaya çıkmakta ve doğumdan hemen önce veya doğum sırasında ikinci bir yükselişe uğrayabilmektedir. Kuvad sendromu;

İŞTAHSIZLIK

Bulantı ve kusma (Özellikle sabah kusmaları)

Hazımsızlık ve tanımlanamayan karın ağrısı

Kabızlık veya ishal

Diş ağrısı

Depresyon ve gerginlik

Uykusuzluk, sinirlilik ve huzursuzluk

Zayıf düşme

Baş ağrıları

Nadirde olsa gebelikteki gibi aşerme ve karında şişme gibi şikayetlere yol açabilmektedir.

Baba farkında bile olmayabilir

Fransız Bask dilinde kuluçkaya yatmak, yumurtadan çıkmak anlamına gelen couver kelimesinden türetilen Kuvad sendromu; kaygılı bir yapıya sahip, sosyoekonomik ve eğitim düzeyi düşük, küçük yaşta babası tarafından terk edilmiş, plan dışı gebelik, evlilikte geçimsizlik, annelerine çok bağlı ve ilk cinsel ilişkisini 18 yaşından sonra yaşayan baba adaylarında daha sık rastlandığı görülmektedir. Kuvad sendromu, bilinenin aksine toplumda oldukça yaygın yaşanmaktadır. Belirtilerin bazıları çok baskın olduğu için teşhis konulurken hafif belirtiler yaşayan baba adayları rahatsızlığının farkında bile olmayabilmektedir.