Babalar da 'doğuruyor!' Sempatik baba sendromu nedir?

Memorial Ataşehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Parvana Seyidova, halk arasında sempatik baba sendromu olarak bilinen Kuvad sendromu hakkında bilgi verdi.
BABALAR DA AŞEREBİLİR
Baba adayları; gebelik boyunca, doğum sonrasında veya her iki dönemde eşlerinin hamilelik rollerini taklit edebilmektedir. Halk arasında sempatik babalık sendromu olarak tanımlanan Kuvad sendromu daha çok mide bağırsak bozukluklarıyla kendini göstermektedir. Kuvad sendromu belirtileri genellikle hamileliğin 3. ayından itibaren ortaya çıkmakta ve doğumdan hemen önce veya doğum sırasında ikinci bir yükselişe uğrayabilmektedir. Kuvad sendromu;
İŞTAHSIZLIK
Bulantı ve kusma (Özellikle sabah kusmaları)
Hazımsızlık ve tanımlanamayan karın ağrısı
Kabızlık veya ishal
Diş ağrısı
Depresyon ve gerginlik
Uykusuzluk, sinirlilik ve huzursuzluk
Zayıf düşme
Baş ağrıları
Nadirde olsa gebelikteki gibi aşerme ve karında şişme gibi şikayetlere yol açabilmektedir.
Baba farkında bile olmayabilir
Fransız Bask dilinde kuluçkaya yatmak, yumurtadan çıkmak anlamına gelen couver kelimesinden türetilen Kuvad sendromu; kaygılı bir yapıya sahip, sosyoekonomik ve eğitim düzeyi düşük, küçük yaşta babası tarafından terk edilmiş, plan dışı gebelik, evlilikte geçimsizlik, annelerine çok bağlı ve ilk cinsel ilişkisini 18 yaşından sonra yaşayan baba adaylarında daha sık rastlandığı görülmektedir. Kuvad sendromu, bilinenin aksine toplumda oldukça yaygın yaşanmaktadır. Belirtilerin bazıları çok baskın olduğu için teşhis konulurken hafif belirtiler yaşayan baba adayları rahatsızlığının farkında bile olmayabilmektedir.
KENDİLİĞİNDEN GEÇEBİLİR
Baba adayları genellikle tedaviye gerek kalmadan gebeliğin bitişi ile Kuvad sendromu ile vedalaşmaktadır. Bazen yaşanan sorunlar bitti sanılırken ikinci bir yükselişe geçebilmektedir.
Kuvad sendorumu yaşayan baba adaylarının kaygılarını azaltmaya yönelik destekler verilebilmektedir. Baba adayını gebeliğin doğal sürecine eklenmesi sağlanmalıdır. Annelerin hamilelikle ilgili katıldığı eğitimlere baba adaylarının da katılması sağlanmalıdır. Hamilelik konusunda babalara daha aktif roller verilmelidir. Bu sırada Kuvad sendromundan kaynaklanan sorunlara yönelik ilaç tedavisi uygulanabilmektedir. Belirtileri çok ağır yaşayan baba adayları için psikiyatrist desteği faydalı olmaktadır. Genellikle seyri iyi seyreden Kuvad sendromu sonraki gebeliklerde de ortaya çıkabilmektedir.
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