BABALAR GÜNÜ 2022 TARİHİ! Babalar günü hangi ayda? Babalar günü ne zaman?

Babalar Günü 2022 tarihi gündemde yer alıyor. Hediyelerini şimdiden almak isteyen çocuklar Babalar Günü tarihini tam olarak bilmek istiyor.

Bu noktada gözler 2022 özel günler takvimine dönerken kutlama planları da yapılmaya başlandı. Babalar Günü hangi ay, ne zamana denk geliyor sorularının ayrıntılı cevaplarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Babalar Günü her yıl haziran ayının 3. pazar günü kutlanıyor. Bu yıl Babalar Günü 19 Haziran tarihine denk geliyor.

BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Bu yüzden Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910′da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

BABALAR GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Babam olduğun için çok mutluyum, sahip olduğum en iyi baba ve arkadaşsın. Babalar günün kutlu olsun babacığım.

Dün, bugün ve yarın.. daima seni sevdim, hep seveceğim. Bizimki bitimsiz, tanrısal bir sevgi.. Babacığım babalar günün kutlu olsun.

İlk adımlarımı atarken ellerimden tutuyordun. Şimdi fark ediyorum ki babacığım, ellerimi hiç bırakmamışsın. Babalar günün kutlu olsun.

Sevgili babacığım gurbet uzak olsa da sevgin o kadar yakın ki bilmelisin ellerinden öperim sevgiler. Babalar günün kutlu olsun.

