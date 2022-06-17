Babalar Günü hediye önerileri nelerdir 2022? Babalar Günü ne hediye alınır?

Babalar Günü hediye önerileri, 19 Haziran 2022 Cuma gününe az bir zaman kala vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Birçok kişi alışveriş portallarında giyim, ayakkabı, kişisel bakım, iç giyim, spor ve outdoor, elektronik gibi kategorileri incelemeye başladı. Peki Babalar Günü ne hediye alınır? En özel ve güzel Babalar günü hediye önerilerini sizler için derledik.

BABALAR GÜNÜ HEDİYE ÖNERİLERİ NELERDİR 2022?

Babalar Günü'nde babasını mutlu etmek isteyen kişiler için hediye seçenekleri oldukça çok. Bilhassa giyim ve aksesuara önem veren babalar için, kravat, gömlek, kemer, saat ya da kol düğmesi güzel ve etkili bir tercih olacaktır.

Öte yandan parfüm de en çok tercih edilen hediyelerden biri.

Bunun dışında oyun oynamayı seven babalara oyun konsolu hediye edilebilir.

BABALAR GÜNÜ NE HEDİYE ALINIR?

Babalar Günü hediyesi seçerken göz önünde bulundurulması gereken en önemli husus, yaş, meslek ve ilgili alanıdır.

Bilindiği üzere yeni baba olmuş biriyle, emekli bir babanın ihtiyaç duyduğu şeyler aynı değildir. Bu sbeeple Babalar Günü hediye seçimi kişiye özel olmalıdır.

Babalar günü hediye seçimi için örnek vermek gerekirse açık alan aktivitelerinden ve spordan hoşlanan bir babaya bu alanda bir hediye almak doğru seçim olacaktır. Kitap okumayı seven birine beğendiği türden bir kitap hediye etmek onu mutlu edecektir.

Babalar Günü'nde de diğer özel günlerde olduğu gibi kişinin zevklerine ve hobilerine dikkat ederek hediye almak gerekmektedir.

Babalar Günü hediyesi seçerken risk almaktan çekinen kişiler isme özel hediye alabilirler. köstekli saat, kalem seti, kupa, bardak altlığı, mousepad, saat, ofis seti, kravat, cüzdan, anahtarlık, kutulu tesbih, sevdiği bir oyun takımı ve benzeri malzemelerin üzerine isim yazdırılabilmektedir. İsme özel hediyeler birçok kişiyi mutlu eder.

BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Sonora Smart Dodd, bir ABD İç Savaş gazisinin kızıydı. Dodd, babaların da Anneler Günü gibi özel bir günleri olması gerektiğini düşündü. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda 6 çocuğunu yalnız büyüttü.

Bu durum sebebiyle Sonora Smart Dodd, babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara girişti.

Fakat söz konusu çalışmalar o tarihe yetişmedi. Bu nedenle kutlamalar haziran ayının 3. pazar gününe ertelendi.

BABALAR GÜNÜ İLK KEZ NE ZAMAN KUTLANDI?

Bu nedenle Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır.

1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir.

1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır.

1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

