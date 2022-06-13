BABALAR GÜNÜ MESAJLARI 2022! Babalara özel en anlamlı, duygusal ve resimli Babalar Günü kutlama mesajları

Babalar Günü mesajları; 19 Haziran Pazar gününe sayılı günler kala vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 19 Haziran'da "Babalar Günün Kutlu Olsun" gibi kısa ve klasik sözler göndermek istemeyenler internette araştırma yapmayı sürdürüyor. Babalara özel en anlamlı, duygusal ve resimli Babalar Günü kutlama mesajlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte en yeni Babalar Günü mesajları...

BABALAR GÜNÜ MESAJLARI 2022!

Dünyadaki en büyük varlığım. Canım babam. Bu özel günde seni ne kadar sevdiğimi söylemek istedim. Babalar günün kutlu olsun canım babam…

Canım babam! Varlığın hep yüreğimi ısıttı, bana mutluluk ve güven verdi. Seni seviyorum iyiki varsın, Babalar günün kutlu olsun.

Evimizin güneşi bir tanesi olan canım babama kucak dolusu sevgi ve saygılarımla… Babacığım bir günümde değil her günümdesin. Babalar günün kutlu olsun.

Dua vakti geldiğinde, ellerini Mevla'ya açtığında, bizleri de unutmaman dileği ile babalar gününü kutluyor, ellerinden öpüyorum canım babam.