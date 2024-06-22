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  4. 'Babama gidiyorum' diye evden çıkan Selin'den 66 gündür haber alınamıyor! Anne isyan etti

'Babama gidiyorum' diye evden çıkan Selin'den 66 gündür haber alınamıyor! Anne isyan etti

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
22.06.2024 12:47
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Manisa'da yaşayan 22 yaşındaki Selin Öztürk 66 gün önce annesinin yanından 'babama gidiyorum' diyerek ayrıldı. Selin'den o günden itibaren bir haber alınamadı. Acılı annenin bekleyişi devam ederken, 'Ama ölü ama diri. Diriyse sağ, selamet getirsinler. Ölüyse gideyim en azından bir mezar yaptırayım" ifadelerini kullandı. Anne ayrıca kızının sürekli kaçtığı iddialarını kesin bir dille yalanladı.

'Babama gidiyorum' diye evden çıkan Selin'den 66 gündür haber alınamıyor! Anne isyan etti

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde annesinin evinden "Babama gidiyorum” diyerek çıkan Selin Öztürk'ten (22), 66 gündür haber alınamıyor. Soruşturma cinayet şüphesiyle derinleştirilirken bayramının kendilerine zehir olduğunu söyleyen Yeliz Karalar (46), "Bir an önce benim kızımı bulsunlar. Ama ölü ama diri. Diriyse sağ, selamet getirsinler. Ölüyse gideyim en azından bir mezar yaptırayım" dedi.

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UMUTLAR GÜN GÜN TÜKENİYOR

Şehzadeler ilçesinde annesi Yeliz Karalar'ın evinde kalan Selin Öztürk, 16 Nisan'da "Babama gidiyorum. Duş alıp geleceğim" diyerek evden çıktı. Eve dönmeyen kızı Öztürk'e ulaşamayan Yeliz Karalar, polise kayıp ihbarında bulundu. Karalar, o günden itibaren haber alamadıkları kızının hayatından endişe ettiğini, zaman geçtikçe umutlarının tükendiğini belirtti. Öte yandan Manisa polisi, genç kızın öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerine şüpheli kişilerin ifadelerine başvuruyor.

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BAYRAM ZEHİR OLDU

Kurban Bayramı'nı buruk geçirdiklerini söyleyen Karalar, “Herkesin evladı gitti, annesinin elini öptü. Benim gözüm kapıda, kulağım telefonda bekledim, durdum. Ne uykum ne de sinir sistemim kaldı. Bayramı kötü geçirdim" diye konuştu.

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ANNEDEN ACI SÖZLER: 'ÖLÜYSE EN AZINDAN BİR MEZAR YAPTIRAYIM'

Hiçbir şekilde kızının akıbetiyle ilgili bir şey öğrenemediğini ifade eden Yeliz Karalar, "Kimsenin ağzını bıçak açmıyor. Kime sorsam, tek cümle alıyorum. 'Arıyoruz.' Bir de kızım sürekli evden kaçan biriymiş. Yalan. Kızım gitse bir saat, iki saat sonra muhakkak benim yanıma gelirdi. İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? Ortada kaybolan 22 yaşında bir genç kız var. Bir anne doğurduğu evladı tanımaz mı? Benim aklımda iki şüphe var. Ya kızımı sağlam bir yere kapattılar, işkence çektiriyorlar ya da öldürüp bir yerlere attılar, gömdüler. Bunun başka açıklaması yok. Ben nereye gideyim de yalvarayım, bir an önce benim kızımı bulsunlar. Ama ölü ama diri. Diriyse sağ, selamet getirsinler. Ölüyse gideyim en azından bir mezar yaptırayım" dedi.

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'ÇOCUĞUMUN CENAZESİNİ ALMIŞ GİBİ OLDUM’

15 gün önce Adli Tıp'a DNA örneği vermeye gittiğini belirten Yeliz Karalar, "Hiçbir zaman susmayacağım. Kızımı ya bulacağım ya bulacağım. Bu işin içinde parmağı olan kim olursa olsun, onlara gün yüzü göstermemek için elimden geleni yapacağım. Onların namertlikleri varsa benim de arkamda koskoca Türkiye Cumhuriyeti adaleti var. Bundan 15 gün önce Adli Tıp'a DNA örneği vermeye gittiğimde sanki çocuğumun cenazesini almış gibi oldum. İki gün kendime gelemedim. İnşallah DNA örneğim orada kalır da ben kızımı sağ selamet bulurum. Bulduğum anda, kızımı kimsenin eline bırakmayacağım. Kızımı sağ olarak bulsunlar, bir gece koynumda yatırayım, ondan sonra tedavi etmeye kendim götüreceğim" ifadelerini kullandı. (DHA)

Express


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Manisa kayıp
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