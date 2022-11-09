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  4. Babanın en acı anı! 5 gündür kayıptı... Kahreden haber geldi

Babanın en acı anı! 5 gündür kayıptı... Kahreden haber geldi

09.11.2022 20:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay, Hatay'ın Erzin ilçesinde meydana geldi. Narenciye bahçesinde çalıştığı sırada kaybolan 14 yaşındaki Fidan Tunç, günler sonra başka bir bahçede ölü bulundu. Genç kızın cenazesi, babası Sabri Tunç tarafından teşhis edildi. Öte yandan Fidan Tunç'un ölümü ile ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Babanın en acı anı! 5 gündür kayıptı... Kahreden haber geldi

İlçede ailesi ile birlikte tarım işçiliği yapan Fidan Tunç, iddiaya göre 5 gün önce bir portakal bahçesinde çalıştığı esnada ortadan kayboldu. Genç kızın ailesi çevrede yaptığı aramada kızlarına ulaşamayınca kayıp başvurusunda bulundu. Günlerdir jandarma ve AFAD ekibi tarafından dron desteği ile aranan Fidan Tunç, Karahöyük mevkisindeki Botaş yolu üzerinde başka bir narenciye bahçesinde ölü olarak bulundu.

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BABASI TEŞHİS ETTİ

Tunç’un cenazesi, savcının incelemesinin ardından Erzin Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Genç kızın cenazesi, babası Sabri Tunç tarafından teşhis edildikten sonra otopsisi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Fidan Tunç'un ölümü ile ilgili Erzin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. (DHA)

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