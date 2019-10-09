BABASI TARAFINDAN İŞKENCE GÖREN KIZ İLE İLGİLİ BAKANLIKTAN AÇIKLAMA 

*Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: "Yapılan sosyal inceleme neticesinde, Tuğba kızımıza engelli annenin bakımının sağlanması için evde bakım yardımı bağlanmıştır"

İSTANBUL,(DHA)

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada babası Muzaffer A. tarafından şiddet gören Tuğba A. ve engelli annesinin durumu ile ilgili açıklama yapıldı. "Yapılan sosyal inceleme neticesinde, Tuğba kızımıza engelli annenin bakımının sağlanması için evde bakım yardımı bağlanmıştır. Ayrıca anneye engelli maaşı bağlanmış olup, okula devam eden küçük kardeşi için de Sosyal Ekonomik Destek (SED) yardımı sağlanacaktır. Aileye psikososyal destek hizmeti de verilecektir. Bakanlık olarak ailenin avukat desteği isteğini karşılayarak, kızımızı bu süreçte yalnız bırakmayacağız. Hukuki sürece müdahil olacağız." denildi. Muzaffer A. çıkarıldığı mahkemece 'Basit yaralama' suçundan tutuklanmıştı.

