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  4. Babasına ait evi yakan şahıstan polise akılalmaz cevap: Beraber mi aldınız?

Babasına ait evi yakan şahıstan polise akılalmaz cevap: Beraber mi aldınız?

27.05.2022 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da meydana gelen olayda babasına ait evi yakan kişi gözaltına alındı. Polis memuru yaptığının suç olduğunu söylemesi üzerine ise söz konusu şahıs, “Benim evim, beraber mi aldın” diyerek tepki çekti. Yangın nedeniyle banyoda hasar meydana gelirken, ev sahibi babanın oğlundan şikayetçi olacağı öğrenildi.

Babasına ait evi yakan şahıstan polise akılalmaz cevap: Beraber mi aldınız?

Olay, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Havuzlar Mahallesi Mehteran Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aile içi sorunlardan dolayı öfkelenen F.D., babasına ait ikamet ettiği evin banyosundaki eşyaları ateşe verdi.

“BENİM EVİM, BERABER Mİ ALDIN”

Dumanların fark edilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. Olay yerine gelen polis ekipleri, oturduğu evi yakan F.D’yi gözaltına aldı. Yaptığının suç olduğunu ifade eden polis memuruna şahsın “Benim evim, beraber mi aldın” sözleri ise tepki çekti. Yangın nedeniyle banyoda hasar meydana gelirken, ev sahibi babanın oğlundan şikayetçi olacağı öğrenildi.

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(İHA)

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Tekirdağ
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