Babasına karaciğeriyle umut oldu

Ameliyat öncesi çok korktuğunu aktaran Süret, "Ameliyat öncesi zor bir karardı. Benim de 5 çocuğum var. Babamı bu kötü durumdan kurtarmak istedim. Her şeye rağmen karar vererek karaciğerimden doku vermeye gönüllü oldum. Babam bugün aramızda, şükürler olsun ikimiz de çok mutluyuz. İnsan babasına bir şey olmasını istemez. Babama can olduğum için çok gururlu ve mutluyum. Bu her çocuğa nasip olmaz." diye konuştu.

- "Yeniden hayata döndüm"

Karaciğer hastası Cemil Ekin ise yaklaşık 4 ay önce herhangi bir rahatsızlığının yokken aniden kusma şikayetiyle hastane gittiğini söyledi.

Teşhis konulmasıyla çocuklarının gönüllü olduğunu anlatan Ekin, şöyle konuştu:

"Rahatsızlanınca çocuklarım beni, hastaneye kaldırdı. Karaciğerimde problem olduğunu birkaç ay önce anladım. Nakil olmam gerektiği söylenmesi üzerine sağ olsun çocuklarım hemen gönüllü oldu. 5 çocuğumun dokuları uyuşmayınca en büyük kızım Fikriye'nin ki uyuştu. Sağ olsun kızım ciğerinden parça verdi. Kızıma canı yürekten teşekkür ediyorum. Yeniden hayata döndüm çok mutluyum. Hayatımı kızıma borçluyum. İnşallah yakın bir zamanda ikimiz de eve döneriz. Bizleri ameliyat eden başta Mehmet Yılmaz hocama ve ekibini sonsuz teşekkürler ediyoruz.