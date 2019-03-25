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Babasına karaciğeriyle umut oldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 25.03.2019 11:12 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan karaciğer hastası Cemil Ekin, kızından nakledilen dokuyla hayata tutundu - Fikriye Süret: - "İnsan babasına bir şey olmasını istemez. Babama can olduğum için çok gururlu ve mutluyum" - Karaciğer hastası Cemil Ekin: - "Sağ olsun kızım ciğerinden parça verdi. Kızıma canı yürekten teşekkür ediyorum. Yeniden hayata döndüm çok mutluyum. Hayatımı kızıma borçluyum"

YASİN DİKME - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan karaciğer hastası Cemil Ekin, kızından alınan dokuyla hayata tutundu.

İlçede taksicilik yaparak geçimini sağlayan 6 çocuk babası 58 yaşındaki Ekin, yaklaşık 4 ay önce kusma şikayetiyle Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine başvurdu.

Yapılan muayenede Ekin'e karaciğer yetmezliği teşhisi konuldu. Genel cerrahi uzmanı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz tarafından muayene edilen Ekin'in, acil organ nakline ihtiyacı olduğu belirlendi.

Çocuklarının yapılan tetkiklerinde 6 çocuğundan sadece evli ve 5 çocuğu olan en büyük kızı Fikriye Süret (40) ile dokularının uyuştuğu belirlenen baba, kızından alınan karaciğer parçasıyla tekrar hayata tutundu.

Fikriye Süret, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının yaklaşık 4 ay önce rahatsızlandığını; yapılan kontrollerde karaciğer yetmezliği teşhisi konulduğunu söyledi.

Beş kardeşinin doku vermeye gönüllü olduğunu fakat hiç birinin uyuşmadığını anlatan Süret, babasının kendisinden alınan dokuyla hayata tutunmasından dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Ameliyat öncesi çok korktuğunu aktaran Süret, "Ameliyat öncesi zor bir karardı. Benim de 5 çocuğum var. Babamı bu kötü durumdan kurtarmak istedim. Her şeye rağmen karar vererek karaciğerimden doku vermeye gönüllü oldum. Babam bugün aramızda, şükürler olsun ikimiz de çok mutluyuz. İnsan babasına bir şey olmasını istemez. Babama can olduğum için çok gururlu ve mutluyum. Bu her çocuğa nasip olmaz." diye konuştu.

- "Yeniden hayata döndüm"

Karaciğer hastası Cemil Ekin ise yaklaşık 4 ay önce herhangi bir rahatsızlığının yokken aniden kusma şikayetiyle hastane gittiğini söyledi.

Teşhis konulmasıyla çocuklarının gönüllü olduğunu anlatan Ekin, şöyle konuştu:

"Rahatsızlanınca çocuklarım beni, hastaneye kaldırdı. Karaciğerimde problem olduğunu birkaç ay önce anladım. Nakil olmam gerektiği söylenmesi üzerine sağ olsun çocuklarım hemen gönüllü oldu. 5 çocuğumun dokuları uyuşmayınca en büyük kızım Fikriye'nin ki uyuştu. Sağ olsun kızım ciğerinden parça verdi. Kızıma canı yürekten teşekkür ediyorum. Yeniden hayata döndüm çok mutluyum. Hayatımı kızıma borçluyum. İnşallah yakın bir zamanda ikimiz de eve döneriz. Bizleri ameliyat eden başta Mehmet Yılmaz hocama ve ekibini sonsuz teşekkürler ediyoruz.

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz da karaciğer doku nakli olan Cemil Ekin'in operasyonun çok başarılı geçtiğini belirtti.

Prof. Dr. Yılmaz, nakillerde canlı vericiden çok kadavradan olması gerektiğine dikkati çekerek, "Nakillerde biz doktorlar olarak canlıdan çok kadavradan nakil bekliyoruz. Çünkü sonuçta sağlıklı bir insandan bir organ veya doku alınıyor. Sağlıklı bir insan olduğu için çok dikkatli etmemiz gereken bir durum oluyor. Çünkü canlı vericiye herhangi bir zararın gelmesini istemiyoruz. Kadavradan bağışların artması gerekiyor. Vatandaşlarımızın bu konuda çok duyarlı olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Ceylanpınar Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Ba Karaciğer doku nakil Şanlıurfa

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