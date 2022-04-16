HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü, ifadeleri kan dondurdu: Çocukluğumdan beri...

Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü, ifadeleri kan dondurdu: Çocukluğumdan beri...

16.04.2022 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de, tartıştığı babası Haşmet G.'yi (54) boğazından ve koltuk altından bıçaklayarak öldüren D.G.'nin ifadeleri kan dondurdu. Olay sonrası karakola giderek teslim olan D.G., çocukluğundan beri beri babası tarafından cinsel saldırı ve şiddete uğradığını iddia etti

Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü, ifadeleri kan dondurdu: Çocukluğumdan beri...

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde, balık restoranında babasını öldüren genç, karakola giderek teslim oldu. İfadesindeki iddiaları kan donduran D.G., çocukluğundan beri babası Haşmet G. tarafından cinsel saldırı ve şiddete maruz kaldığını söyledi.

Olay, gece saat 00.30 sıralarında Maltepe Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, babası Haşmet G. ile arasında anlaşmazlık olan D.G., babasının çalıştığı balık restoranına gitti. İçeride müşterilerin bulunduğu sırada, babası Haşmet G. ile tartışan D.G., babasını boğazından ve koltuk altından bıçakladı. Müşterilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Haşmet G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

wrhetjk

POLİSE TESLİM OLDU

Olay sonrası kaçan şüpheli D.G.'nin ise emniyete teslim olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Olay Yeri İnceleme ekipleri restoranda çalışma yaptı. Haşmet G.'nin hayatını kaybettiğini duyan yakınları restoranın önünde sinir krizi geçirirken, Haşmet G.'nin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

CİNSEL SALDIRIYA VE ŞİDDETE UĞRADIĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Cinayet sonrası olay yerinden kaçarak polis merkezine teslim olan D.G.'nin ifadesi ortaya çıktı. D.G. polis merkezinde verdiği ifadede, balık restoranına gittiğini ve babasına dışarıya çıkmasını söylediğini, bunun üzerine babası Haşmet G.'nin de kendisini içeriye çağırdığını, daha sonra da içeriye girerek babasını bıçaklayarak öldürdüğünü söylediği bildirildi. Ayrıca, D.G.'nin babası Haşmet G.'yi küçüklüğünden beri kendisine cinsel saldırıda bulunduğu ve şiddet gösterdiği gerekçesiyle öldürdüğünü iddia ettiği belirtildi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medyadan satış yapanlar dikkat! Aynı yöntemle dolandırıyorlarSosyal medyadan satış yapanlar dikkat! Aynı yöntemle dolandırıyorlar
Eski karısı dehşeti yaşattı! "Suriyeliyiz! keseriz, öldürürüz"Eski karısı dehşeti yaşattı! "Suriyeliyiz! keseriz, öldürürüz"
Avrupa Uzay Ajansı görüntüledi! Dev kütle Türkiye'ye yaklaşıyorAvrupa Uzay Ajansı görüntüledi! Dev kütle Türkiye'ye yaklaşıyor
Anahtar Kelimeler:
cinayet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tarihi pozisyon! "Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak..."

Tarihi pozisyon! "Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak..."

Karamollaoğlu'ndan ses getirecek açıklama: Cumhurbaşkanı Erdoğan aday olmayacak

Karamollaoğlu'ndan ses getirecek açıklama: Cumhurbaşkanı Erdoğan aday olmayacak

Aleyna Tilki'nin yeni klibi olay oldu! "Gülşen'le yarışıyor"

Aleyna Tilki'nin yeni klibi olay oldu! "Gülşen'le yarışıyor"

Canan Karatay: İlaç alacağınıza onu yiyin

Canan Karatay: İlaç alacağınıza onu yiyin

Polisle alay edilen videolar çeken Pakistanlı yakalandı

Polisle alay edilen videolar çeken Pakistanlı yakalandı

Ödeme noktasının önünde kuyruk oluştu! Herkesin faturasını ödedi

Ödeme noktasının önünde kuyruk oluştu! Herkesin faturasını ödedi

İlginizi Çekebilir

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

“Çirkinsin” dediler! Bikinili paylaşımıyla cevap verdi

“Çirkinsin” dediler! Bikinili paylaşımıyla cevap verdi

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.