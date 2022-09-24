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  4. Babasını öldürdü, tüfeği bahçeye gömdü! Katil evlat, cinayeti bu sözlerle gizleyeceğini sandı

Babasını öldürdü, tüfeği bahçeye gömdü! Katil evlat, cinayeti bu sözlerle gizleyeceğini sandı

24.09.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de meydana gelen korkunç olayda H.B. isimli kişi babasını av tüfeğiyle öldürüp, polise babasının evde hareketsiz yattığını söyledi. Yapılan çalışma sonucu katil olduğu ortaya çıkan H.B. cinayet olayını itiraf ederek, ailevi geçimsizlik nedeniyle tartıştığı babası Y.B.'yi av tüfeğiyle öldürdüğünü söyledi. Şüpheli tarafından bahçeye gömülen av tüfeği de ekipler tarafından bulunurken, şahıs işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.

Babasını öldürdü, tüfeği bahçeye gömdü! Katil evlat, cinayeti bu sözlerle gizleyeceğini sandı

Edinilen bilgiye göre, Mersin'in merkez Toroslar ilçesine bağlı Arslanköy Mahallesinde ikamet eden H.B. isimli şahıs, gece domuz avına gittiğini, av dönüşünde aynı evde birlikte yasadığı babasının yerde hareketsiz olarak yatar vaziyette bulduğunu ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ve sağlık ekipleri, Y.B isimli şahsın ateşli silahla vurularak öldürüldüğünü belirledi.

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AİLEVİ GEÇİMSİZLİK NEDENİYLE ÖLDÜRMÜŞ

Bunun üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde öldürme olayının aydınlatılması amacıyla geniş çaplı çalışma başlatan jandarma ekipleri, maktulün oğlu olan, aynı zamanda ihbarda bulunan H.B. tarafından öldürüldüğünü tespit etti. Gözaltına alınan H.B, cinayet olayını itiraf ederek, ailevi geçimsizlik nedeniyle tartıştığı babası Y.B.'yi av tüfeğiyle öldürdüğünü söyledi.

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Şüpheli tarafından bahçeye gömülen av tüfeği de ekipler tarafından bulunurken, şahıs işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mersin
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