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Babasını tüfekle vurdu, sözleri dehşete düşürdü! 'Beni ve ailemi döverek engelli yaptı'

18.04.2024 11:59
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Bursa'da Mehmet Ali Bulut (24), ev meselesi nedeniyle tartıştığı babası Recep Bulut'u (60) pompalı tüfekle ağır yaraladı. Bulut savunmasında, "Babam, çok küçük yaştan beri anneme, bana ve kardeşlerime defalarca şiddet uyguladı. Hatta annem tamamen görme yetisini kaybetti. Bizi küçükken dövdüğü için hem benim hem de kardeşlerimde yüzde 98 görme ve yüzde 35 işitme kaybı vardır" dedi. Bulut, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İşte detaylar...

Babasını tüfekle vurdu, sözleri dehşete düşürdü! 'Beni ve ailemi döverek engelli yaptı'

Dehşete düşüren olay, 2021'in Temmuz ayında Osmangazi ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Babası Recep Bulut'tan boşanan annesi ve kardeşleri ile yaşayan Mehmet Ali Bulut, iddiaya göre, ev meselesi nedeniyle tartıştığı babası ile sokakta karşılaştı. Burada ikili arasında tartışma çıkınca Mehmet Ali Bulut, elindeki pompalı tüfekle ateş açtı. Yaralanıp, kaçtığı evin tuvaletine kendisini kilitleyen Recep Bulut, muhtarı arayıp yardım istedi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Recep Bulut hastaneye kaldırılırken, kaçan oğlu yakalandı. Mehmet Ali Bulut, işlemleri sonrası tutuklandı. Göğsünden ve el parmaklarından ağır yaralanan Recep Bulut ise hastanedeki tedavisi sonrası taburcu edildi.

'GEÇMİŞTE BANA YAPTIKLARI GÖZÜMÜN ÖNÜNE GELDİ'

Mehmet Ali Bulut hakkında Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'üstsoydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi ile dava açıldı. Duruşmada savunma yapan sanık Bulut, "Babam, çok küçük yaştan beri anneme, bana ve kardeşlerime defalarca şiddet uyguladı. Hatta annem tamamen görme yetisini kaybetti. Bizi küçükken dövdüğü için hem benim hem de kardeşlerimde yüzde 98 görme ve yüzde 35 işitme kaybı vardır. Gözümdeki bu sorundan dolayı askere gidemedim. Ortaokuldan beri palyaçoluk yaparak geçimimi sağladım. Eve getirdiğim paraları elimden alırdı" dedi. Kendi kazandığı para ile ev aldığını ve babasının evini elinden almak istediğini öne süren sanık Bulut, "Olay günü ruhsatsız tüfeğimi, annemin yaşadığı eve bırakmak için giderken yolda babamı gördüm. Bana küfür ve hakaret etti. Geçmişte bana yaptıkları gözümün önüne geldi. Ben de sinirlenip, ateş ettim" diye konuştu.

'BİR ANLIK ÖFKE İLE BABASINA ATEŞ ETMİŞTİR'

Mehmet Ali Bulut'un avukatı Hakan Gündoğdu da müvekkilinin, annesi ve ağabeyleri ile çocuk yaşlardan itibaren şiddete maruz kaldığını söyleyip, bu nedenle askerlik yapamadığını hatırlattı. Müvekkilinin ağır tahrik altında olayı gerçekleştirdiğini ve babasını öldürme kastı olmadığını belirten Gündoğdu, "Olay günü babası ile karşılaşan müvekkil, babasının kendisini sakat bırakmış olması ve sürekli kendisine öz evladı değilmişçesine hakaret etmesi karşısında, bir anlık öfke ile yaralamak maksadıyla babasına ateş etmiştir. Ancak asla öldürmek kastı bulunmamaktadır. Bunun en büyük kanıtı, babası Recep'in adli tıp raporudur. Rapora göre basit tıbbi bir müdahale ile giderilemeyecek şekilde ancak hayati tehlikenin de mevcut olmadığı açıkça belirtilmiştir. Bu sebeple müvekkilin eylemi kasten yaralamayı, ağır tahrik altında işlediğini kabulü gerekmektedir. Ayrıca lehe tüm indirim sebepleri uygulanması halinde uzun tutukluk süresi nazara alınarak tahliye edilmesini talep ediyoruz" dedi.

'BİR TOKAT DAHİ ATMIŞLIĞIM YOKTUR'

Recep Bulut ise "Hayatım boyunca kimseye şiddet uygulamadım. Eski eşimi gözünden 7 kere ameliyat ettirdim. Her ne kadar askerlik şubesi tarafından gönderilen sağlık raporunda, sanığın görme bozukluğu olduğu bildirilmişse de bu bozukluk benim sanığı dövmem neticesinde meydana gelmemiştir. Oğlumun çocukluğundan itibaren gözlerinde bozukluk vardır. Ancak bu sebeple herhangi bir rapor almamıştık. Oğlum sırf askerlik yapmamak için bu raporu almıştır. Kesinlikle oğluma bir tokat dahi atmışlığım yoktur. Ayrıca eski eşim beni hala tehdit etmektedir. Oğlumun cezaevinden çıkar çıkmaz beni öldüreceğini söylemektedir. Şikayetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanan Mehmet Ali Bulut'u 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığa 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirim uygulanırken, eylemin teşebbüs aşamasında kalması da verilen cezada gerekçe olarak gösterildi.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Bursa silahlı saldırı engelli
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