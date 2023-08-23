Babasının gençken annesine yazdığı şiiri buldu! Şarkıya dönüştürüp dinletti... Sosyal medyada viral oldu

Docent isimli bir sosyal medya kullanıcısı babasının annesine yıllar öncesinde yazdığı bir şiiri bularak şarkı besteledi. Babasına sürpriz yapmak istedi ve şarkıyı dinletmeye başladığında tepkilerini cep telefonuyla kaydetti. Şarkıyı dinlemeye başladıktan kısa bir süre sonra sözlerinin kendi şiiri olduğunu anlayan baba önce şaşırıyor ardından ise duygulanıyor.

“ÇOK GÜZEL OLMUŞ”

Oğlunun yaptığı şarkıyla duygusal anlar yaşayan baba, “Nereden buldun bunu eşek sıpası? Valla çok güzel olmuş. Teşekkür ediyorum” diyerek oğlunu tebrik etti.