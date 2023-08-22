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    4. Damadın arkadaşları düğüne tabut getirdi! İçinden çıkan görenleri şaşkına çevirdi

    Damadın arkadaşları düğüne tabut getirdi! İçinden çıkan görenleri şaşkına çevirdi

    22.08.2023 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyada son dönemde düğünlerde gelin ve damadın yaptıkları dans performansları popüler. Bu kez sosyal medyada damat ve gelinin performansının önüne damadın arkadaşları geçti. Düğün törenine bir tabutla gelen damadın arkadaşları sürprizleriyle sosyal medyada viral olmayı başardı.

    Sosyal medyada düğün törenlerinin birbirinden eğlenceli anları kullanıcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Sosyal medyada ilgi çeken son görüntüler ise damadın arkadaşlarının hazırladığı ilginç bir sürprize ev sahipliği yapıyor. Söz konusu görüntülerde düğünün yapıldığı alana omuzlarında bir tabutla gelen damadın arkadaşları eğlenceli bir gösteriye imza attı.

    İÇİNDEN DANSÖZ ÇIKTI

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    Damadın arkadaşları düğün salonundan içeri tabut taşıyarak girdi. Tabutu açtıklarında ise damadın ve davetlilerin karşısına bir anda dansöz çıktı. Damadın arkadaşlarının tempo tuttuğu dansözün dans performansı herkesi eğlendirmeyi başardı.

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    sosyal medya Dansöz düğün gelin damat

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