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Babasının otomobilini kaçırdı, suçu babasına attı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 07:55 | Son Güncelleme

Ankara’nın Altındağ içesinde babasının arabasını kaçırarak kaza yapan genç, ‘direksiyonda babam vardı’ dedi.Kaza, gece saatlerinde Ankara Turgut Özal Bulvarı Karapürçek alt geçidinde meydana geldi.

Ankara’nın Altındağ içesinde babasının arabasını kaçırarak kaza yapan genç, ‘direksiyonda babam vardı’ dedi.
Kaza, gece saatlerinde Ankara Turgut Özal Bulvarı Karapürçek alt geçidinde meydana geldi. Fatih Ş. kontrolündeki 06 GA 418 otomobil, Mamak istikametinde ilerlerken henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Karapürçek alt geçidi mevkisinde bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Fatih Ş. Hafif yaralanırken otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Otomobili kaçırdı suçu babasına attı
Öte yandan olay yerine gelen polis ekipleri, kaza sonrası olay yerinden kaçmaya çalışan Fatih Ş.’yi kısa sürede yakalarken Fatih Ş.’nin babasının otomobilini kaçırdığını tespit etti. Polisler, daha sonra Mamak Şahap Gürler Mahallesinde oturan baba Zekeriya Ş.’ye haber verdi. Olay yerine gelen Zekeriya Ş. İse otomobilini görünce şok oldu. Otomobilinin oraya nasıl geldiğini polislere soran Zekeriya Ş. oğlunun kaza yaptığını öğrenince duruma inanmak istemedi.
Alkollü olduğu iddia edilen Fatih Ş, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Buradaki sorgusunda otomobili babasının kullandığını belirten Fatih Ş., suçu babasının üzerine attı.
Yaralı Fatih Ş. ise karakola çağrılan ambulansla olay yerinde ilk müdahalesi yapılarak hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle Turgut Özal Bulvarı’nın Samsun yönü, yaklaşık 1 saat süreyle çift taraflı olarak ulaşıma kapandı. Aracın çekici ile olay yerinden kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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