Babasının rahatsızlığına çözüm arayışı dünya ikinciliği getirdi

Böbrek taşları üzerinde çeşitli deneyler yapan Uğurlu, yaygın görülen taş üzerinde geleneksel yöntemlerin olumlu etki yaptığını ancak böbreğin içini saran taş üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığını tespit etti. Böbrek taşının cerrahi yöntem dışında farklı bir yolla çözülmesini sağlamak için çalışmalarını yoğunlaştıran Uğurlu, danışman öğretmeni Pakdil ve bazı eczacılık fakültelerindeki öğretim üyelerinden yardım alarak özel bir kimyasal formül geliştirdi.

Kentteki özel bir okulun lise 3. sınıf öğrencisi Demiralp Uğurlu, babasının ve çevresindeki yakınlarının böbrek taşı nedeniyle yaşadıkları sıkıntılara tanık oldu. Bu sağlık sorunu için babasına sunulan geleneksel yöntemlerin doğruluğunu araştırmaya yönelik çalışmaya başlayan Uğurlu, kimya öğretmeni Sibel Pakdil'in danışmanlığında "Tıbbı bitki ekstrelerinin farklı türdeki böbrek taşlarına etkisi" adlı proje hazırladı.

Projesiyle İzmir'deki "OKSEF 2018" yarışmasında dereceye girerek Paraguay'ın Encarnacion şehrinde 20-26 Ağustos'ta düzenlenen bilim fuarı "Fecitec Girasoles Science Fair 2018"e katılan Uğurlu'nun projesi "tıp ve sağlık" kategorisinde dünya ikinciliğine layık görüldü.

- "Böbrek taşının kütlesinde küçülme olduğunu tespit ettik"

Lise öğrencisi Demiralp Uğurlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projede öncelikle böbrek taşlarının çeşitleri üzerinde bir çalışma yaptıklarını belirterek, "Kaç tip böbrek taşı olduğunu ve insanlarda en yaygın görülen ile ender görülenleri tespit ettik. Proje için iki tip böbrek taşı belirledik. Birisi en yaygın görülen, diğeri ise böbreğin içini tamamen sarıp operasyon gerektiren böbrek taşlarıydı. Gerekli izinler karşılığında hastanelerden böbrek taşlarını temin ettik." dedi.

Uğurlu, taşların üzerinde çeşitli deneyler yaptıklarını anlatarak, yaygın görülen böbrek taşı üzerinde geleneksel yöntemlerin olumlu etki yaptığını belirlediklerini bildirdi.

Böbreğin içini saran taş üzerinde "çeşitli bitkilerin kaynatılıp içilmesi" gibi geleneksel yöntemlerin herhangi bir etkisinin olmadığını tespit ettiklerini anlatan Uğurlu, şunları söyledi: