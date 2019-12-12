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Baby Face Beauty ile cildinizdeki izlerle vedalaşın

Prof. Dr. Şükrü Yazar Prof. Dr. Şükrü Yazar
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Günümüzde cildin güzelliğini ve genç görünümünü korumak için birbirinden farklı yöntemler bulunur. Özellikle ameliyatsız estetik uygulamaları son yıllarda giderek popüler hale geldi. Bunların arasında en çok dikkat çeken yöntemlerin başında baby face beauty uygulaması geliyor. Prof. Dr. Şükrü Yazar Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı, baby face beauty uygulaması hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı.

Baby Face Beauty ile cildinizdeki izlerle vedalaşın

Getirdiği birçok avantaj sayesinde bu uygulama birçok kişi tarafından tercih edilmektedir. Bu yöntemde lazer sistemi aracılığı ile ciltte mikro kanallar açılır. Daha sonra cilt problemine göre seçilen serum içeriği bu kanallar içerisine uygulanır.

Baby Face işleminde,hem lazer uygulaması hem de kullanılan serumların içeriği ciltte meydana gelen problemlerin giderilmesine yardım eder. Baby face beauty uygulamasında A ve C vitamini, Tranexamicacid, kök hücre açısından zengin nano partiküllere sahip Lasemd içeriği ve Resveratrol gibi serumlar kullanılır.

NASIL UYGULANIR?

Baby face beauty uygulaması iki adımda gerçekleşmektedir. Uygulamanın ilk adımında cildin yüzeyine thulium lazer uygulanır. Bu şekilde yaklaşık olarak 6.000 kadar mikro kanal açılır. Bu kanallar açılırken ciltte kullanılacak olan serum hazırlanır.

Yaklaşık olarak 4 ile 6 dakika boyunca lazer uygulandıktan sonra hazırlanan serum ürünler açılan kanallar aracılığıyla cilde yedirilmektedir. Bu işlemler sona erdikten sonra ise ortalama 10 dakikalık bir yüz maskesi uygulanır. Bu şekilde bir seans ortalama olarak yarım saat sürer.

Baby face beauty, uygulanacak kişinin cilt tonuna, yapısına ve problemine göre birkaç seans olarak gerçekleştirilebilir. Bu şekilde tekrarlanan uygulamalar sayesinde işlemin kalıcılığı artar.

DİĞER UYGULAMARDAN FARKI

Baby face beauty seansları oldukça kısa sürer. Ayrıca ağrısız bir işlem olduğu için herhangi bir anestezi uygulamasına gerek duyulmaz. Herhangi bir cerrahi müdahale olmadığı için kişiler uygulama sonrasında günlük hayatlarına devam edebilir. Baby face beauty uygulaması yaz ya da kış fark etmeksizin her mevsimde yapılabilir. Ancak uygulama sonrası güneşten korumaya dikkat edilmelidir.

Bu uygulama cildin durumuna göre 2 haftalık aralıklar ile 3-4 seans şeklinde uygulanabilir. Uygulama sonrasında istenen sonuç hemen elde edilebilmektedir ve ortaya çıkan farklar uygulamadan hemen sonra gözle görülür hale gelmektedir. Çoklu uygulamalar ile beraber aynı zamanda elde edilen etkinin kalıcılığı da artar. Etkiler ortadan kalkmaya başladığında ise tekrar gerçekleştirilmesinde herhangi bir sakınca bulunmaz.

Prof. Dr. Şükrü Yazar
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

www.sukruyazar.com.tr
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Baby Face Beauty cilt izlerinden kurtulamanın yolu

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