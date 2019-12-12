Baby Face Beauty ile cildinizdeki izlerle vedalaşın

Getirdiği birçok avantaj sayesinde bu uygulama birçok kişi tarafından tercih edilmektedir. Bu yöntemde lazer sistemi aracılığı ile ciltte mikro kanallar açılır. Daha sonra cilt problemine göre seçilen serum içeriği bu kanallar içerisine uygulanır.

Baby Face işleminde,hem lazer uygulaması hem de kullanılan serumların içeriği ciltte meydana gelen problemlerin giderilmesine yardım eder. Baby face beauty uygulamasında A ve C vitamini, Tranexamicacid, kök hücre açısından zengin nano partiküllere sahip Lasemd içeriği ve Resveratrol gibi serumlar kullanılır.

NASIL UYGULANIR?

Baby face beauty uygulaması iki adımda gerçekleşmektedir. Uygulamanın ilk adımında cildin yüzeyine thulium lazer uygulanır. Bu şekilde yaklaşık olarak 6.000 kadar mikro kanal açılır. Bu kanallar açılırken ciltte kullanılacak olan serum hazırlanır.

Yaklaşık olarak 4 ile 6 dakika boyunca lazer uygulandıktan sonra hazırlanan serum ürünler açılan kanallar aracılığıyla cilde yedirilmektedir. Bu işlemler sona erdikten sonra ise ortalama 10 dakikalık bir yüz maskesi uygulanır. Bu şekilde bir seans ortalama olarak yarım saat sürer.