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Bacaklarınızı inceltmek için sadece bir su şisesi yeter! İşte o egzersizler...

Göksi Beköz Göksi Beköz
SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Bacak inceltmek aslında göründüğü kadar zor değil. Çoğu kadın çeşitli diyetler ve kardiyo egzersizleri ile bacak bölgesinden kilo vermeye çalışıyor fakat genellikle istediği sonuca ulaşamıyor. Kardiyo ve diyet yanında bu yazıda anlatacağımız egzersizler ile ince ve şekilli bacaklara sahip olmak mümkün! İşte su şişesi ile bacak incelten egzersizler...

Bacaklarınızı inceltmek için sadece bir su şisesi yeter! İşte o egzersizler...

Bölgesel olarak incelmede diyet ve kardiyo egzersizleri yeterli gelmeyebiliyor. Bu uygulamaların yanında inceltmek istediğiniz bölge için ayrı egzersizler yapmalısınız. Bu yazıda sizlere evde kolayca, sadece su şişesi kullanarak uygulayabileceğiniz bacak inceltme egzersizlerini anlatacağız. Evet yanlış duymadınız, sadece su şişesi ile! Peki bu egzersizler nasıl yapılır? İşte su şişesi ile bacak incelten egzersizler...

EN EĞLENCELİ İÇ BACAK ERİTME YÖNTEMİ!

  • Yarım litrelik bir şişeyi su ile doldurun ve şişenin ağzını kapatın. Su şişesini ağzına kadar doldurmamaya özen gösterin.
  • Daha sonra düz bir zemine, dik olarak oturun.
  • Su şişesini bacaklarınızın arasında sıkın ve daha sonra serbest bırakın.
  • Bu hareketi yaparken iç bacak kaslarınızı sıkmaya özen gösterin.
  • 3 set/20 tekrar ile egzersizi gerçekleştirebilirsiniz.

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SU ŞİŞESİ İLE SQUAT

Squat ön bacağı incelten ve şekillendiren en önemli egzersizlerden biri. Bacaklarınızın şekil almasını ve sıkılaşmasını istiyorsanız bu hareketi muhakkak bir ağırlık ile yapmalısınız. Evet doğru tahmin ettiniz, su şişelerini ağırlık olarak kullanacağız!

  • Yarım litrelik su şişesini iki elinizin arasında rahatça kavrayın.
  • Ayaklarınızı omuz genişliğinde açın.
  • Vücudunuzu öne eğmeden, sanki arkada bir sandalyeye oturur gibi çömelin. Bu aşamada dizlerinizin ayak ucunuzu geçmediğinden emin olun.
  • Daha sonra başlangıç pozisyonuna geri gelin.
  • Hareketi gerçekleştirirken bacak ve kalça kaslarınızı sıkı tutmaya özen gösterin.
  • 3 set/15 tekrar ile egzersizi gerçekleştirebilirsiniz.

SU ŞİŞESİ İLE LUNGE (ÖNE ADIM ATMA)

Lunge hareketi ile ön bacaklarınızı şekillendirin! Bu egzersizde de ağırlık olarak yarım litrelik bir su şişesi kullanacağız.

  • Ayaklarınızı omuz genişliğinde açın.
  • Bir bacağınızla öne doğru geniş bir adım atın.
  • Daha sonra tekrar eski pozisyonunuza gelerek aynı hareketi diğer bacağınız ile tekrar edin.
  • Bu hareketi yaparken dizlerinizin ayak ucunuzu geçmediğinden emin olun.

SU ŞİŞESİ İLE SUMO SQUAT

Sumo squat iç bacak ve kalçayı çalıştırıyor. 5 litrelik bir su şişesine ihtiyacımız var.

  • Bu sefer bacaklarınızı omuz genişliğinden bir tık fazla açın.
  • Ayak parmak uçlarınızı dışarıya doğru döndürün.
  • Su şişesini tutma sapından iki eliniz ile kavrayın ve sırtınız dik pozisyonda çömelin.
  • Daha sonra başlangıç pozisyonuna geri gelin.

DİKKAT EDİLECEK ÖNEMLİ NOKTALAR

Hareketleri doğru yapmaya özen gösterin, bunun için videolu anlatımlardan yararlanabilirsiniz. Eğer ağırlıkların size az geldiğini düşünüyorsanız 2 tane su şişesi kullanabilirsiniz. Tekrar ve set sayılarını kendinize göre zamanla azaltıp arttırabilirsiniz. Bu hareketler yanında kardiyo egzersizleri yapmayı ve sağlıklı beslenmeyi unutmayın.

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