Badem göz estetiği nedir? Operasyon sonrası bunlara dikkat

Güzellik kişiden kişiye değişen öznel bir tanım olsa da bazı güzellik ölçütleri, bilimsel ölçülerle belirlenmiştir. Ruhumuzun aynası olan gözler de bilimin güzellik tanımından nasibini almıştır. Bilimsel ölçütlere göre göz estetiği; dış köşesi, iç köşesine göre 4 derece daha yukarıda olur. Yani sizin anlayacağınız hafif yukarıya kalkık, çekik gözler daha güzel kabul edilmektedir.

Bilim tarafından açıklanmış güzel gözler halk arasında ‘badem göz’ olarak anılmaktadır. İnanışa göre hafif yukarıya çekik, iri gözler daha anlamlı bakışlara sahiptir. Herkesin güzellik anlayışı farklı olsa da badem göz estetiği talep edilen estetik prosedürler arasındadır.

NASIL YAPILIR?

Badem göz estetiği oldukça minimal cerrahi tekniklerin kullanıldığı cerrahi bir uygulamadır. Saçlı derinin içinden minik kesiler açılır ve bu kesiler sayesinde gözler yukarıya kaldırılır ve kendinden kaynayan özel iplerle 3-4 dikiş atılarak dikilir. Bandaj değil, sadece ufak bir streç kullanılır. Kesiler saçlı derinin içerisinden açılarak videoendoskopik yöntemler ile uygulandığı için görünen bir iz oluşmaz.

Badem göz estetiği 25-45 yaş arasındaki kadınlara yapılmaktadır ve yapıldığı kişiye daha derin bakışlar kazandırırken aynı zamanda daha dinç bir görüntü de sağlamaktadır.

OPERASYON SONRASI BUNLARA DİKKAT!

Operasyondan sonra genellikle hastanede kalınması gerekmez. Yalnız önlem için operasyondan sonra birkaç saat gözlem altında bulunulması gerekebilir. Operasyondan 2 gün sonra yüz yıkanabilir. Bir hafta yüzü çok eğmemeye, çok ağır aktiviteler yapmamaya dikkat edilmelidir.



