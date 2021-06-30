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Bademcik iltihabına ne iyi gelir? Bademcik iltihabı neden olur? İşte belirtileri

30.06.2021 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bademcik iltihabı nedenleri kış aylarında yaşanan soğuklar ve mevsim değişimleri gibi görünse de yaz aylarında tüketilen soğuk yiyecek, içecek ve tatlılar da sebebi olabilir. Özellikle çocukların dondurma tüketimini arttırdığı yaz aylarında bademcik iltihabı kaçınılmaz olmaktadır. Peki bademcik iltihabına ne iyi gelir, tedavisi için ne yapmak gerekir? Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Arzu Özgeneci, çocuklarda bademcik iltihabı ile ilgili yapılması gerekenleri anlattı.

Çocuklarda bademcik iltihabı genellikle çocuğun direncinin düştüğü zamanlarda kreş, okul gibi ortamlarda bulunmasıyla oluşur.

Okulların açıldığı zamanlarda okul çağı çocuklarının en sık yaşadığı hastalıktır. Nedenleri olan bakteriler oldukça önemlidir. Çünkü çocukluk çağında en fazla 5-15 yaş aralığında görülüp, kalp romatizmasına neden olmaktadır.

Dolayısıyla bir çocukta anjin olduğu zaman, üşütmesinden daha çok gripli ya da Beta mikrobu olan bir çocukla aynı ortamda bulunmasını düşünmek gerekir.

ÇOCUKLARDA BADEMCİK İLTİHABININ SEBEPLERİ NELERDİR?

Çocuklarda bademcik iltihabının büyük bir sebebi virüslerdir. İkinci sırada ise Beta mikrobu (beta hemolitik streptokok) en büyük nedendir. Bunların ayrımını anlayabilmek için çocukta mutlaka bir boğaz kültürü ya da hızlı streptokok testi yapılması lazımdır. Çünkü tedavileri farklıdır.

Bunun yanı sıra mikroplar dışında tahrişler de bademcik iltihabına neden olabilmektedir. Çocuğun reflü gibi sindirim sisteminde bir sorunu varsa bu da faranjit, anjin gibi problemlere neden olmaktadır.

ÇOCUKLARDA BADEMCİK İLTİHABI NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Yapılması gereken ilk test, hızlı test adı verilen, sonucu yaklaşık 1 saat içerisinde belirlenen strep A testidir. Bu testte Beta mikrobu belirlenir ki antibiyotik verilip verilmeyeceğine bu test sonucu karar verilir.

TEST SONUCU POZİTİFSE...

Eğer ki testin sonucu pozitifse, çocuğa 10 günlük bir antibiyotik tedavisi uygulanması şarttır. Çünkü Beta mikrobu akut romatizma ve ateşe neden olmaktadır.

Boğaz kültürünün sonucu 48 saat sonra ortaya çıkar. Hangi antibiyotiğin çocuğa uygun olup olmadığını belirlemek için yapılan bir testtir.

ÇOCUKLARDA BADEMCİK İLTİHABI NASIL TEDAVİ EDİLİR, NE İYİ GELİR?

Çocuklarda bademcik iltihabı çocukluk çağının en zor hastalıklarından biridir. Çünkü çocuğun yemesi ve içmesi bozulur, boğazı tıkalı olduğu için koku alamaz, uykuları bozulur ve dolayısıyla çocuk ve aile için gergin bir dönem yaratır.

Bademcik iltihabının nedeni virüsler ise, çocuğun yaşına göre gargara yapması sağlanarak boğazdaki tahriş engellenebilir. Bunun yanı sıra çocuğa çiğnemesi gerekmeyen yoğurt, süt gibi ılık gıdalar sunulmalıdır. Bunlar hem çocuğun boğazını yumuşatıp, hem de çocuğun beslenmesini destekleyecektir.

Anjin olan bir çocukta hastalık nedeni bakteriler ise mutlaka antibiyotik tedavisi uygulanmalıdır. Bu antibiyotikler çocuğun tipine göre seçilmelidir. Çocuk eğer ki ilaç içemiyorsa enjeksiyon tipi tedaviler tercih edilmelidir.

ÇOCUKLARDA BADEMCİK İLTİHABI İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER NELERDİR?

Yuvaya giden bir çocuğun elini sık sık yıkaması öğretilmelidir. Eğer ki yuvada hapşıran,öksüren birisi varsa, çocuğun kendisini koruması ve eliyle yüzünü kapatması öğretilmelidir. Bunun yanı sıra okuldan geldikten sonra burnunu tuzlu suyla yıkaması, ağzına gargara yapması öğretilmelidir.

Mevsim geçişlerinde çocuklar için en fazla boğaz enfeksiyonunu olduğu dönemdir. Bu dönemde çocuğun beslenmesine daha özen gösterilmelidir. Bağışıklık sistemi kuvvetlendirilmelidir.

Boğaz enfeksiyonu olan çocuk, hastalığını etrafına bulaştırmaması için biraz daha izole edilmelidir. Ev içerisinde de el teması engellenmelidir. Çocuğun yediği, içtiği bardağın ve tabağın ayrılmasında fayda vardır. Böylelikle tüm aile fertleri enfeksiyondan korunmuş olur.


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