HABER

BAE Dışişleri Bakanı'nın "Arap-İsrail normalleşme süreci" makalesine destek mesajına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 12:17 | Son Güncelleme

BAE Dışişleri Bakanı'nın "Arap-İsrail normalleşme süreci" makalesine destek mesajına tepki

İSTANBUL (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid'in, "Arap dünyası ile İsrail arasındaki yakınlaşma ve normalleşme sürecini" ele alan makaleyi Twitter hesabından yayımlaması sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

Yazar Ed Husain'e ait, "İslam'ın reformu: Orta Doğu'da bir Arap-İsrail ittifakı şekilleniyor" başlıklı makale, İngiltere menşeli haftalık dergi "The Spectator"da yayımlandı.

BAE Dışişleri Bakanı Bin Zayid de "Arap ülkeleri ile İsrail arasında normalleşmeye ilişkin gelişmeleri" ele alan makaleyi, Twitter hesabından paylaştı.

Makalede "Arap dünyası ile İsrail arasındaki yakınlaşma ve normalleşme süreci", "İslam'da reform ve yenileşme olarak" tanıtıldı.

- Netanyahu'dan yanıt

Bin Zayid'in söz konusu Twitter paylaşımının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da çok geçmeden yanıt verdi.

Netanyahu, "İsrail ile birçok Arap ülkesi arasında gerçekleşen yakınlaşmayı memnuniyetle karşılıyorum. Artık barış ve normalleşme vakti gelmiştir." ifadelerini kullandı.

- Sosyal medyadan tepkiler

Bin Zayid'in, paylaştığı makale ve İsrail Başbakanı'yla karşılıklı açıklamaları, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

BAE'li Bakan'ın twitine, "Barış, savaşan ülkeler arasında olur. Siz hiç tarihinizde İsrail'e karşı savaştınız mı?", "İsrail ile barış istiyorsanız topraklarınızdan bir parça verirsiniz; bizler de Filistinliler olarak Emirlikler'de İsrail'in istikrar bulmasını destekleriz", "Siz bu barışta İsrail tarafını temsil ediyorsunuz." şeklinde yorumlar yapıldı.

Yayımlanan makalenin eleştirildiği bir başka yorumda da "Reform, İslam dünyası için yabancı bir kelimedir." denilerek söz konusu düşüncenin yabancı kökenli olduğunun altı çizildi.

Tepkilerin yanı sıra Bin Zayid'in Twitter paylaşımına "Kusan bebek" GIF'i ile "şimdi kusma vakti" şeklinde yorumlar da yapıldı.

- Destek mesajı

Öte yandan, normalleşmeyi destekleyen Suudi Arabistanlı aktivist Muhammed Suud ise Netahyahu'ya övgülerle verdiği cevapta, şu ifadeleri kullandı:

"Barış adımlarını gördüğümüz bu gün şüphesiz büyük bir gündür. Evet, halklarımız daha iyisini hak ediyor. Ülkelerimiz arasında diplomatik ilişkiler kurulmasına evet. Körfez ülkeleriyle İsrail arasında barış hepimizin iradesiyle gerçekleşecektir."

İsrail Başbakanı Netanyahu, daha önce yaptığı açıklamada, Dubai'de düzenlenecek "Expo 2020" Fuarı'na ülkesinin de katılacağını duyurmuştu.

İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev, BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'in resmi davetiyle 2018'de BAE'nin başkenti Abu Dabi'deki Şeyh Zayid bin Sultan Mescidi'ni ziyaret etmişti.

Gülben Ergen'den iddialı paylaşım! Bacak dekoltesiyle sosyal medyayı salladıGülben Ergen'den iddialı paylaşım! Bacak dekoltesiyle sosyal medyayı salladı
Erciyes'te yılbaşı yoğunluğuErciyes'te yılbaşı yoğunluğu
Sokakta çalışan çocuklara bot ve mont yardımıSokakta çalışan çocuklara bot ve mont yardımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Birleşik Arap Emirlikleri

En Çok Okunan Haberler

Ünlü türkücü dua istemişti! Acı haber

Ünlü türkücü dua istemişti! Acı haber

Ankara'da korkunç olay! Liseli genç feci şekilde can verdi!

Ankara'da korkunç olay! Liseli genç feci şekilde can verdi!

Kriz çıkartacak gelişme! Türk mürettebatlı gemiyi alıkoydular

Kriz çıkartacak gelişme! Türk mürettebatlı gemiyi alıkoydular

İYİ Partili başkana silahlı saldırı! Trafikte kurşun yağdırdılar

İYİ Partili başkana silahlı saldırı! Trafikte kurşun yağdırdılar

Dev projede sona yaklaşılıyor

Dev projede sona yaklaşılıyor

Otogar tuvaletinde kanlı hesaplaşma! Ölü ve yaralılar var!

Otogar tuvaletinde kanlı hesaplaşma! Ölü ve yaralılar var!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Sır oldular! Araçları terk edilmiş halde bulundu

Sır oldular! Araçları terk edilmiş halde bulundu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Adana'da iğrenç olay! Kameraya böyle yakalandı

Adana'da iğrenç olay! Kameraya böyle yakalandı

Çok konuşulan iddiaya Bakanlık'tan açıklama

Çok konuşulan iddiaya Bakanlık'tan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da korkunç ölüm!

Antalya'da korkunç ölüm!

Bolu'da tarihi eser operasyonu! 2 gözaltı

Bolu'daki operasyonda ele geçirildi!

Beyoğlu'nda bir apartmanın çatısı uçtu! Baba ve oğlu son anda kurtuldu

İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü

İstanbul'da deniz ulaşımına lodos engeli! Çok sayıda sefer iptal edildi

İstanbullular dikkat! Az önce duyuruldu

Son dakika: İdlib'deki saldırılar nedeniyle en az 25 bin sivil daha Türkiye sınırına geldi

25 bin sivil daha Türkiye sınırına yöneldi

'Kayıp' diye aranan çift ahırda saklanmış

'Kayıp' diye aranan çift ahırda saklanmış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.