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BAE'nin gönderdiği uçak Afganistan'a indi! Çarpıcı iddia

03.09.2021 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), gıda ve ilaç taşıyan bir acil yardım uçağını Kabil'e gönderdiği bildirildi. Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun sosyal medya hesabında ise BAE'li yetkililerin Taliban ile görüşmek üzere Afganistan'a geldiği iddia edildi.

BAE'nin gönderdiği uçak Afganistan'a indi! Çarpıcı iddia

BAE merkezli "Khaleej Times"ta yer alan haberde Abu Dabi yönetiminin Taliban'ın yönetimi devraldığı Afganistan'a insani yardım konusunda destek olduğu belirtildi.

Haberde, bu kapsamda BAE'nin gıda ve ilaç taşıyan yardım uçağının Kabil'e ulaştığı ifade edildi.

Haberde ayrıca, ABD'nin Afganistan'daki tahliyesi kapsamında BAE'ye getirdiği binlerce Afganistanlı aileye de sosyal yardımların sunulduğu aktarıldı.

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ÇARPICI İDDİA

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun sosyal medya hesabında ise BAE'li yetkililerin Taliban ile görüşmek üzere Afganistan'a geldiği iddia edildi. BAE tarafından söz konusu iddiaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Kabil Afganistan Birleşik Arap Emirlikleri Taliban
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