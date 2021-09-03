HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İntihar yelekleri, bomba yüklü araçlar! Taliban, devlet televizyonunda yayınladı

İntihar yelekleri, bomba yüklü araçlar! Taliban, devlet televizyonunda yayınladı

03.09.2021 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afgan devlet televizyonunda yayınlanan görüntüler dünya manşetlerinde gündem oldu. Taliban, düzenlediği askeri geçit töreninde intihar yelekleri ve el yapımı bombaların yüklü olduğu araçları sergiledi.

Taliban düzenlediği dövüş sanatları gösterileri, bomba yüklü araçlar ve intihar yeleklerinin bulunduğu silah geçit töreniyle yine tüm dünyanın dikkatini çektiği olaylara sahne oldu.

Devlet televizyonunda yayınlanan tüyler ürpertici görüntülerde gövde gösterisi yapan Taliban, ABD yapımı silahları sergiledi. Görüntülerde, Taliban'ın uçan tekmelerle tahtaları parçaladıkları, havada uçuşan yumruklarla tabakları parçaladıkları görülüyor.

Screenshot_16

GEÇİT TÖRENİ 40 DAKİKA SÜRDÜ

Yapılan seslendirmede söz konusu tören, "Mücahidlerin askeri sanayisi" olarak tanımlandı. 40 dakikalık geçit töreni, silah sergisinin karşısındaki derme çatma bir stanttan oturup izleyen Taliban liderlerinin önünde gerçekleşti.

Screenshot_19

Taliban ordusunun 'kutlaması' olduğu düşünülen görüntülerin Kandahar'da çekildiği anlaşılıyor. Bir Taliban yetkilisi, koreografisi yapılmış film benzeri bir kavga sırasında başka bir savaşçının 'boynunu kırıyor' gibi görünürken, başka bir militanın arkadaşlarının sırtından koşarak geçtiği görüldü.

Screenshot_14

Öte yandan Taliban tarafından sosyal medyada paylaşılan videoda, silahlı savaşçılar hedeflere kurşun yağdırdı.

Screenshot_20

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Midesine indirdiği anlar saniye saniye görüntülendiMidesine indirdiği anlar saniye saniye görüntülendi
PARTNERİddialara son noktayı koyduİddialara son noktayı koydu
9 bin yıllık seramik kabın içinden çıktı9 bin yıllık seramik kabın içinden çıktı
Anahtar Kelimeler:
Afganistan Taliban
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Genç kız "Beni kurtarın" diyerek pencereden kendini boşluğa bıraktı

Genç kız "Beni kurtarın" diyerek pencereden kendini boşluğa bıraktı

2 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

2 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

Acun Ilıcalı teklifi yaptı! O Ses Türkiye’ye bomba transfer

Acun Ilıcalı teklifi yaptı! O Ses Türkiye’ye bomba transfer

Babası kulübü basmıştı! Bir şok daha

Babası kulübü basmıştı! Bir şok daha

Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Prof. Dr. Uğur Şahin: Bu müthiş bir artış

Prof. Dr. Uğur Şahin: Bu müthiş bir artış

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bahçeli'den seçim barajı açıklaması

Bahçeli'den seçim barajı açıklaması

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

3 kızını öldüren imamın ifadesi ortaya çıktı

3 kızını öldüren imamın ifadesi ortaya çıktı

Çağrılar sonrası flaş 'af' iddiası!

Çağrılar sonrası flaş 'af' iddiası!

"Aşılara dirençli olabilir" diyerek duyurdular! İşte yeni kâbus

"Aşılara dirençli olabilir" diyerek duyurdular! İşte yeni kâbus

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.