"BAE Yemen'deki krizden faydalandı"

ADEN (AA) - Yemen Kültür Bakanı Mervan Demmac, Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) limanların kontrolünü ele geçirmek için ülkedeki krizden yararlanmakla suçladı.

Demmac, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin güneyindeki olaylar, ayrılıkçıların durumu ve BAE'nin rolüne değindi.

Güneydeki ayrılıkçıların, Husilerin başlattığı savaştan önce de var olduğunu aktaran Demmac, "Yemen'in güney meselesi bir vakıa ancak ayrılıkçı bir hareketin kurulması, silahlandırılması, güneyde yerleştirilmesi ve meşruiyetin baltalanması bir BAE eylemi. Bu eylem, BAE'nin koalisyonun bir üyesi olarak tüm yasal ve uluslararası yükümlülükleriyle çelişmektedir." ifadelerini kullandı.

Demmac, "BAE, Yemen'in limanları ve kıyı bölgelerindeki kontrolü güvence altına alan yerel milislerin oluşturulması için ülkedeki krizden yararlandı." değerlendirmesinde bulundu.

BAE Yemen'in güneyindeki Aden'de meşru yönetime yönelik silahlı isyanın finanse edilmesi, planlanması ve desteklenmesinden sorumlu olsa bile bunun sorumluluğunun tüm koalisyon ülkelerine ait olduğunu belirten Demmac, Abu Dabi'nin isyancı birliklere yönelik askeri desteğini ivedilikle sonlandırması gerektiğini kaydetti.