HABER

"BAE Yemen'deki krizden faydalandı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 12:06 | Son Güncelleme

Yemen Kültür Bakanı Mervan Demmac: "BAE, Yemen'in limanları ve kıyı bölgelerindeki kontrolü güvence altına alan yerel milislerin oluşturulması için ülkedeki krizden yararlandı"

ADEN (AA) - Yemen Kültür Bakanı Mervan Demmac, Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) limanların kontrolünü ele geçirmek için ülkedeki krizden yararlanmakla suçladı.

Demmac, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin güneyindeki olaylar, ayrılıkçıların durumu ve BAE'nin rolüne değindi.

Güneydeki ayrılıkçıların, Husilerin başlattığı savaştan önce de var olduğunu aktaran Demmac, "Yemen'in güney meselesi bir vakıa ancak ayrılıkçı bir hareketin kurulması, silahlandırılması, güneyde yerleştirilmesi ve meşruiyetin baltalanması bir BAE eylemi. Bu eylem, BAE'nin koalisyonun bir üyesi olarak tüm yasal ve uluslararası yükümlülükleriyle çelişmektedir." ifadelerini kullandı.

Demmac, "BAE, Yemen'in limanları ve kıyı bölgelerindeki kontrolü güvence altına alan yerel milislerin oluşturulması için ülkedeki krizden yararlandı." değerlendirmesinde bulundu.

BAE Yemen'in güneyindeki Aden'de meşru yönetime yönelik silahlı isyanın finanse edilmesi, planlanması ve desteklenmesinden sorumlu olsa bile bunun sorumluluğunun tüm koalisyon ülkelerine ait olduğunu belirten Demmac, Abu Dabi'nin isyancı birliklere yönelik askeri desteğini ivedilikle sonlandırması gerektiğini kaydetti.

Yemen'de ayrılık yanlısı Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı Hizam Emni birliklerinin 10 Ağustos'ta Aden'deki Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile stratejik devlet kurumlarını işgal ederek kentin kontrolünü tamamen ele geçirmesinin ardından Abu Dabi'nin ülkedeki rolüne ilişkin çeşitli sesler yükselmeye başlamıştı.

Yemen hükümeti, geçici başkent Aden'deki eylemleri ve sonuçlarından Güney Geçiş Konseyi ile BAE'yi sorumlu tutmuş, Abu Dabi yönetimini bu güçlere destek olmakla suçlamıştı.

Yemenli meclis üyeleri de Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'den BAE'nin Yemen'deki savaşa katılmasından vazgeçmesini istemişti.

Güneydeki ayrılıkçı hareketin destekçisi BAE, aynı zamanda 2015'ten bu yana Husilere karşı savaşta meşru hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu içinde yer alıyor.

- Husilerle savaş sürerken güneyde ayrılıkçı oluşum

Yemen'de daha önce güneyde ve kuzeyde varlık gösteren iki devlet 1990'da birleşmişti.

Ülkede İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında yıllardır çatışmalar sürerken güney bölgelerinde "ayrılık" fikirleri yeniden gündeme gelmiş ve "Güney Hareketi" adı altında ayrılıkçı bir hareket oluşmuştu.

Güney Hareketi, yaşanan savaş durumu ve krizleri gerekçe göstererek Mayıs 2017'de Siyasi Geçiş Konseyi adı altında bir oluşum kurulduğunu duyurmuştu.

Evi taş yağmuruna tuttular! 250 kişinin elinden zor aldılar Evi taş yağmuruna tuttular! 250 kişinin elinden zor aldılar
İstanbul'da bir kolej kapandı, ödeme yapan yüzlerce veli ortada kaldıİstanbul'da bir kolej kapandı, ödeme yapan yüzlerce veli ortada kaldı
Bakan Akar duyurdu: Yarın başlayacakBakan Akar duyurdu: Yarın başlayacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BAE demmac Yemen

En Çok Okunan Haberler

Dolarda gece yarısı ani değişiklik!

Dolarda gece yarısı ani değişiklik!

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...

'Bizim eve büyü yapılmış! Yaşar'ın içinde...'

'Bizim eve büyü yapılmış! Yaşar'ın içinde...'

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Görevden alındılar

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Görevden alındılar

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

Resmi açıklama: Rusya'da nükleer sızıntı

Resmi açıklama: Rusya'da nükleer sızıntı

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulunmuştu!

Belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulunmuştu!

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TSK'da 5 general istifa mı etti? Bakan Akar'dan açıklama

5 general istifa mı etti? Bakan Akar'dan açıklama

Son dakika! Bakan Akar'dan S-400 açıklaması: Yarın başlayacak

Bakan Akar duyurdu: Yarın başlayacak

Son dakika İstanbul'da korkutan yangın! Hastalar tahliye edildi

Büyük panik! Hastalar tahliye edildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Bakanlık açıkladı! Etkisiz hale getirildiler

Denizli'de deprem! (Son depremler AFAD-Kandilli Rasathanesi)

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

Kütahya'da çocuk parkında şüpheli paket paniği!

Çocuk parkında şüpheli paket paniği!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.