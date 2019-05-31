Bağ evinde yakalanan FETÖ sanıklarına 15 yıla kadar hapis istemi

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanıp, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olan ve bağ evinde yeniden örgütsel toplantı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişinin yargılanmasına devam edildi. Mütalaasını açıklayan savcı, tüm sanıklara 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl 6 Eylül'de merkez Melikgazi ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'ndeki bağ evine baskın yaptı. Örgütsel toplantı yaptıkları ileri sürülen şüpheliler, polisi görünce kaçmaya çalıştı. 10 şüpheli, yakalanıp, kelepçelenerek gözaltına alındı. Şüphelilerin kimlik ve UYAP kayıtlarında yapılan kontrollerde, 8'inin daha önce FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklanıp, yargılandığı, ceza alıp bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye oldukları belirlendi. Polis, daha önce de benzer bir toplantıda bir araya geldikleri iddia edilen 2 kişiyi daha gözaltına aldı. 12 kişiden 4'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Mustafa A., Faruk S.E., Ömer F., Mehmet Z.G., Mustafa G., Mehmet S., Aziz K. ve Şıhlı M. tutuklandı. Tutuklu sanıklar, 11 Aralık 2018'deki duruşmada ev hapsi tedbiri uygulanarak, tahliye edilirken, 2 Mayıs'taki duruşmada ise bu tedbir de kaldırıldı.

5 YILDAN 15 YILA HAPİS TALEBİ

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan yargılanan sanıklardan 11'i hakim karşısına çıktı. Firari sanık M.Ö ise, duruşmaya katılmadı. Mütalaasını açıklayan savcı, tüm sanıkların 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etti. Mütalaayı kabul etmeyen sanıklar, beraatlarını istedi. Mahkeme, sanık avukatlarının mütalaaya ilişkin savunma yapmaları için duruşmayı erteledi.

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