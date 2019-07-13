Bagaj döşemesindeki uyuşturucuyu 'Alfi' buldu

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta polisin durdurduğu otomobilde narkotik dedektör köpek 'Alfi' ile yapılan aramada, bagajın döşemesinin altına gizlenmiş 765 uyuşturucu hap bulundu.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılarına yönelik yaptıkları çalışmada Sıddık D.'nin, Adana'dan temin ettiği uyuşturucu ile Kahramanmaraş'a geleceği bilgisine ulaştı. Polis, takibe aldığı otomobili kent girişinde durdurdu. Otoparka çekilen araçta yapılan arama sırasında narkotik dedektör köpek 'Alfi', bagaja tepki verdi. Bunun üzerine polis, yaptığı aramada bagajın döşemesinin altına saklanmış 765 uyuşturucu hap ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan polis, Sıddık D.'yi gözaltına alarak, sorgulamak üzere emniyete götürdü.

