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Bagajdan hazine çıktı!

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2018 09:55 | Son Güncelleme

Ankara'nın Çankaya ilçesi Birlik Mahallesi'nde tarihi eser bulunduğu ve bulunan tarihi eserlerin pazarlanacağı ihbarı üzerine harekete geçen polis mahalleye operasyon düzenledi. Operasyonda otomobilin bagajından çok sayıda tarihi eser çıktı. 3 şüphelinin gözaltına alındığı operasyondan adeta hazine çıktı.

İhbar edilen otomobilin yasal izinle durdurulması üzerine ortaya çıkan tarihi eserler polisi dahi şaşkına çevirdi. Araçta Bizans ve Roma döneminden kalan sikke ve tarihi objelerin olduğu görüldü. FETÖ ve PKK'ya ait notlar ve dijital belgelerin de yer aldığı araçtan bir de 69 bin 800 lira para ele geçirildi.

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Ankara'da bir otomobilin bagajında çok sayıda tarihi eser olduğu ve pazarlanacağı bilgisi üzerine polisin düzenlediği operasyonda, Bizans ve Roma dönemlerine ait 60 altın ve bronz sikke ile bir tarihi obje ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin bulunduğu araçta ele geçirilen bilgisayar ve harici bellekleri inceleyen polis, terör örgütleri FETÖ ve PKK'ya ait notlar ve dijital belgelere ulaştı.
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AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Çankaya ilçesi Birlik Mahallesi'nde bir otomobilin bagajında çok sayıda tarihi eser bulunduğu ve pazarlanacağı bilgisini alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu aracı takibe aldı.
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Yasal izinler alınarak durdurulan otomobilde arama yapan ekipler, Bizans dönemine ait 54 altın sikke, Roma döneminden kalma 6 bronz sikke ve aynı döneme ait üzerinde kartal figürü olan tarihi obje, bir bilgisayar, çok sayıda harici bellek, CD ve dokümanın yanı sıra bir tabanca ve 69 bin 800 lira para ele geçirdi.
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KANDİL'DEKİ PKK KAMPLARININ KOORDİNATLARINI NOT ETMİŞLER

KANDİL'DEKİ PKK KAMPLARININ KOORDİNATLARINI NOT ETMİŞLER
Operasyonda gözaltına alınan B.Y, E.D. ve N.D. emniyete götürüldü. Zanlılardan ele geçirilen dokümanları inceleyen polis ekipleri, FETÖ ve PKK terör örgütüne ait tutulmuş notlar ve dijital belgelere ulaştı.
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Şüphelilere ait dijital materyallerde yapılan incelemelerde, FETÖ ve PKK'ya ait bazı doküman ve notlar bulundu. Ayrıca, terör örgütünün Kandil Dağı'ndaki kamplarından birinin koordinat bilgilerinin de olduğu bazı notlar aldıkları tespit edildi. Bu gelişme üzerine soruşturmaya Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubeleri de dahil edildi.
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Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Anahtar Kelimeler:
Ankara polis FETÖ PKK

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
SEVGİLİ MYNET. EDİTÖRLERİ.SİZLERİN ZATEN 15 YILDIR SEVİYELİ OKURLARINIZ VAR. YENİ NESİL OKURLAR BÖYLE TARZ ŞEYLERMİ SEVİYOR BİLMİYORUZ AMA BİZ SİZİN BAŞLIKLARINIZDAN NEFRET EDER HALE GELDİK.DİKKAT ÇEKMİYOR KASIYORSUNUZ.POLİS NİYE ŞAŞIRSIN MESELA GÖREVİ BU?
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