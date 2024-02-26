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Bağcılar'da 13 yaşındaki çocuk dehşeti! Kar maskesi taktı, arkadaşını evinin önünde bıçakladı: Kumpas kurmuş

26.02.2024 12:03
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İstanbul, Bağcılar'da geçtiğimiz günlerde yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. 13 yaşındaki bir çocuk okulda tartıştığı arkadaşını kar maskesi takarak önce takip etti, ardından evine gireceği sırada iki yerinden bıçakladı. Çocuğunu kanlar içinde gören aile neye uğradığını şaşırırken hemen hastaneye koştu. Arkadaşını bıçaklayan çocuk ise kısa sürede yakalandı. Bıçaklanan çocuğun annesi, "Bu bilinçli yapılmış bir şey bildiğiniz çocuğuma kumpas kurmuş" diyerek isyanını dile getirdi.

Bağcılar'da 13 yaşındaki çocuk dehşeti! Kar maskesi taktı, arkadaşını evinin önünde bıçakladı: Kumpas kurmuş

Bağcılar’da ortaokul öğrencisi 13 yaşındaki çocuk, kar maskesi takarak takip ettiği arkadaşını evinin önünde bıçakladı. Yaralı olarak eve çıkan çocuk, ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı.

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KAR MASKESİ TAKIP TAKİP ETTİ

Olay geçtiğimiz günlerde Bağcılar Kazım Karabekir mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre okulda oyun oynayan H.Ç.Ç isimli çocuk, arkadaşı R.U.Y. ile tartıştı. Tartışma arkadaşlarının araya girmesiyle büyümeden son buldu.

Olaydan iki gün sonra H.Ç.Ç., okul çıkışında R.U.Y.’yi takip etti. Sokakta kar maskesini takan H.Ç.Ç., R.U.Y.’yi evinin önünde bacağından bıçakladıktan sonra kaçtı. Kanlar içerisinde kalan R.U.Y. ise yaralı halde eve çıktı. Kapıyı açınca çocuğun kanlar içerisinde olduğunu gören yakınları, hemen hastaneye kaldırdı.

13 YAŞINDAKİ ÇOCUK YAKALANDI

Ailenin ihbarı üzerine hastaneye gelen polis ekipleri, R.U.Y.’nin ifadesini aldı. Polis, olaydan sonra kaçan H.Ç.Ç’i kısa sürede yakaladı.

"ÇOCUĞUMA KUMPAS KURMUŞ"

Yaşanan olayın bilinçli bir şekilde gerçekleştiğini söyleyen anne Nuray Yılmaz “Bu çocuk daha önce de çocuğumun sınıfına gelerek herkese sataşıyormuş. Oğlumla da aralarında sataşmalar oluyordu. Damat oyunu denen bir oyun varmış. Bu oyunda çocuğu ortaya alarak dövmüşler. O çocuk da bunu oğlumdan bilerek ’bunu sen yaptırdın’ demiş. Gücü buna yettiği içinde geliyor karnına yumruk atıyor. Aralarında kavga çıkıyor ama arkadaşları araya giriyor konu orada kapanıyor. Olaydan iki gün sonra çocuğumu eve kadar takip ediyor. Çocuk tam zile bastığında geliyor ve arkadan bıçağı iki yerine batırıyor ve koşarak uzaklaşıyor. Bu bilinçli yapılmış bir şey bildiğiniz çocuğuma kumpas kurmuş. Kar maskesi takmış kafasına kapuşonunu takmış. Ben olay anında işteydim babaannesi götürüyor hastaneye. Bıçak toplardamara geliyor o iyileşmezse yeni bit operasyon geçirmesi gerektiğini söyledi. Şu an genel durumu iyi böyle bir şey olduğu için çok üzgünüz” dedi.

"ÇOCUĞUMA MI ÜZÜLEYİM, YAPANIN ÇOCUK OLDUĞUNA MI?"

Yaşanan olay nedeniyle çok üzgün olduklarını belirten Yılmaz “Kendi çocuğumun böyle olduğuna mı üzüleyim, bunu yapanın da bir çocuk olduğuna mı üzüleyim. Biz şikayetçi de olduk. Çocuğu polis ekipleri almış. Bu çocuğun ceza almasını istiyoruz. Bu yaşta bunu yapan büyüdüğünde daha kötü şeyler yapabilir. Ama çocuk yaptığını itiraf etmiş. Çok üzüldük buna aileler nasıl izin veriyor. Çocuk zaten daha önce sürekli disiplin cezası alan bir çocukmuş. Ailesi bize ulaşmadı sadece okul yönetimine geçmiş olsun dediğimizi iletin demişler” diye konuştu. (İHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Bağcılar bıçaklı saldırı
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