Bağcılar'da beton mikseri virajı alamadı, aracın üzerine devrildi

Kaza, Bağcılar TEM Bağlantı Yolu yanyolu 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yola girmeye çalışan beton mikseri virajı alamayarak devrildi. Sürüklenen beton mikseri, o sırada Ercan Deniz yönetimindeki otomobile çarparak bariyerlere sıkıştırdı. Kazada beton sürücüsü araç içerisinde sıkışırken, otomobilin içindeki Ercan Deniz ve oğlu aracın arka camını kırarak dışarı çıkmayı başardı. Deniz ve oğlu kazayı yara almadan atlatırken, yoldaki diğer sürücüler polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

1,5 SAATLİK ÇALIŞMANIN SONUNDA KURTARILDI



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı beton mikseri sürücüsünü kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından sürücü sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye sevk edildi.

O ANLARI ANLATTI



Otomobil sürücüsü Ercan Deniz "Oğlumla seyir halindeydik, beton mikserinin virajı hızlı döndüğünü gördüm. Devrilmeyeceğini düşündüm, kaçtım ama kurtulamadım. Allahtan emniyet kemerlerimiz takılıydı ikimizin de. Bizi aşağı atacak diye korktum. Allahtan bariyerler sağlamdı. Arka camı kırdık, oradan çıktık. Allaha şükür bizde bir şey yok." dedi.

Kaynak: İHA





