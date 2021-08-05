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Bağcılar'da çocukların kavgasına büyükler karıştı, ortalık savaş alanına döndü

05.08.2021 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağcılar'da çocukların arasında başlayan kavgaya büyükler karıştı. Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgayı polis ve bekçiler ayırmakta zorlandı, iki kişi yaralandı. Polis ekipleri ve bekçilerin araya girmeye çalıştığı arbedede iki grup bir süre daha kavgaya devam etti. Daha sonra tarafların sakinleşmesi üzerine kavga sona erdi.

Bağcılar'da çocukların kavgasına büyükler karıştı, ortalık savaş alanına döndü

Olay, geçen pazar Bağcılar 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çocuklar arasında çıkan kavga sonrası siteden çıkan bir grup, kavgaya karışan çocuklardan birini dövdü. İsminin Adem B. olduğu öğrenilen kişi de site önüne giderek kardeşinin neden dövüldüğünü sordu. Bunun üzerine ellerinde sopa ve bıçaklarla dışarı çıkan grup, Adem B.'ye saldırmaya başladı.

CADDE ORTASINDA BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Adem B.'nin arkadaşları ve yakınlarına durumu haber vermesi üzerine iki grup cadde ortasında birbirine girdi. Kavganın büyümesiyle ihbar üzerine olay yerine bekçi ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri ve bekçilerin araya girmeye çalıştığı arbedede iki grup bir süre daha kavgaya devam etti. Daha sonra tarafların sakinleşmesi üzerine kavga sona erdi. Olayda yaralanan iki kişi ambulansla hastaneye götürüldü. Tedavileri yapılan yaralılar taburcu edildi.

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(DHA)

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