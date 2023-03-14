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Bağcılar'da yangın paniği... Balkondan atlayarak kurtuldu! Korku dolu anlar kamerada

14.03.2023 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağcular'da 5 katlı binanın birinci katında çıkan yangın paniğe yol açtı. Evde mahsur kalan Murat Otırmak, yangından canını kurtarmak için balkona çıktı. O sırada yoldan geçen kargo aracı balkonun altına yanaşınca, Otırmak da aracın üzerine atlayarak kurtuldu. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı. İşte olayın detayları...

Bağcılar'da yangın paniği... Balkondan atlayarak kurtuldu! Korku dolu anlar kamerada

Korkutan yangın, saat 12.00 sıralarında Bağcılar Yenimahalle'deki 5 katlı binanın birinci katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, işten eve dönen Murat Otırmak elektrikli ısıtıcıyı açtı. Murat Otırmak uyuduktan sonra ısıtıcıdan kaynaklanan yangın çıktı. Yangına uyuduğu sırada yakalanan Murat Otırmak'ın alevler ayağını yaktı. Yataktan çıkan Otırmak koşarak balkona çıktı.

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KARGO ARACININ ŞOFÖRÜ YARDIMA KOŞTU

Çevredekiler balkonda mahsur kalan Murat Otırmak'ın yardımına koştu. Mahalle sakinlerinden Uğur Şenoğlu, yoldan geçen kargo aracını durdurup şoföründen balkonun altına yanaşmasını istedi. Şoförün aracı balkonun altına yaklaştırmasının ardından Otırmak önce elindeki battaniyeleri attı daha sonra da kendisi balkondan aracın üzerine atladı. Mahalle sakinlerinden birinin getirdiği merdiven sayesinde Murat Otırmak aracın üzerinden indirildi. O anlar cep telefonu ve güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yoğun duman çıkan dairedeki yangını kısa sürede söndürdü. İki ayağında yanık oluşan Murat Otırmak da ambulansta yapılan müdahale sonrası ailesinin yanına gitti.

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"O AN CANIMIN PEŞİNE DÜŞTÜM"

Murat Otırmak, "Ayağım yanmasaydı kurtulamazdım. Yangın elektrik sobasından çıktı. Arabayı çektiler buraya, balkondan kendimi aşağı attım, o an canımın peşine düştüm başka bir şey yapamadım. Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın, kimse de elektrik sobası kullanmasın. Şu an şoktayım" diye konuştu.

Mahalle sakini Uğur Şenoğlu da "Arkadaş işten gelmiş, yatarken elektrikli sobayı açıyor. Ayağından sıcaklık hissedince battaniyeyi üzerinden atıp balkona çıkıyor. O ara burada bir kargo aracı vardı onu balkonun altına yanaştırdık, kendisi üzerine atladı. Daha sonra oradan aldık. Ayakları yanmasa uyanmıyordu" dedi.

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(DHA)

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yangın Bağcılar

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