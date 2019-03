Bağcılar'da HAYPADER Özel Eğitim Uygulama okulu törenle açıldı

EMİNE ERDOĞAN: OKULUN TEMELİNDE SEVGİ VE İYİLİK DÜŞÜNCESİ VAR

Emine Erdoğan törende yaptığı konuşmada," Bugün burada, bu güzide okulun açılışı için bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Bu okulun temelinde, demir ve çimento kadar sevgi ve iyilik düşüncesi var. Hayırseverlik bilinci var. Dayanışmanın asil ruhu var. Hayırseverlik, insan sevgisi temelinde yükselen öyle bir bilinç ki, toplumu da yüceltiyor. Verdiği haz, havaya, suya, toprağa karışıp, kainatta yol alıyor. O nedenle, yapılan en ufak iyiliğin dünyanın uzak köşelerinde büyük yansımaları olduğunu biliyoruz. İnsanların birbirine olan güvenini artırıyor" dedi. "Zaman zaman, hayırseverliğin zengin insanlara mahsus bir unvan olduğu düşünülür. Hâlbuki hayırseverlerin ortak bildiği bir sır var. O da, sahip olduklarını paylaştığında bereketin artmasıdır" ifadelerini kullanan Emine Erdoğan, şöyle devam etti: "Anadolu irfanı bunu bize her zaman göstermiştir. Normal şartlarda bir kişiye yetmeyen, paylaşıldıkça çoğalır, kimyası değişir. İki kişiye yeten, üç kişiye de yeter. Hayırseverlik de çeşitlidir. Yeri gelir paranız vardır, bir okul, cami, hastane yaparsınız. Yeri gelir arkanızda bekleyen bir engelli kardeşinize sıranızı verirsiniz. İki hareketin değeri de aynıdır. Çünkü ikisinin de özü, kendimizi değil, karşımızdakini düşünme erdemine dayanır. Ölçüsü ne olursa olsun, dünyaya yaydıkları iyilik, sevgi için ve en önemlisi örneklikleri için bütün hayırseverlerimizi tebrik ediyorum. Yaptıkları hayır, hem kendilerine hem de gelecek kuşakların hayatlarına büyük manevi hazlar katacaktır. İnanıyorum ki, bu okul da, nice evladımızın ve ailesinin hayat yüklerini hafifletecektir."

"SON 17 YILDA, 55 BİNE YAKIN ENGELLİ MEMUR İSTİHDAM EDİLDİ"

Emine Erdoğan , son zamanlarda engelli bireylerin özel ihtiyaçlarına uygun pek çok eğitim kurumu açıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Toplumumuzda bu konuda artan bir farkındalık var. Her birinden ayrı ayrı memnuniyet duyuyoruz. Bildiğiniz gibi hükümetimiz de, ilk günden bu yana engelliler konusunda büyük gayret gösteriyor. Engellilerin eğitiminden istihdamına kadar tüm sorunlarla yakından ilgileniyor. Son 17 yılda, 55 bine yakın engelli memur istihdam edildi. Bu, 55 bin kişiyi kendi özgüveniyle buluşturmak, bağımlılık zincirlerini kırmak demek. Engelli memurlarımız artık istedikleri yere tayin edilebiliyorlar. Özel sektörde daha çok istihdam ediliyorlar. İstihdama giden yolda en önemli adım ise, eğitimde fırsat eşitliği sağlamaktır. Bu çerçevede, hem Milli Eğitim Bakanlığımız, hem de belediyelerimiz donanımlı tesisler kuruyorlar. Sanat ve spor alanında her gün yeni bir başarı hikayesi duyuyoruz. Bütün bunlar, engelli kardeşlerimiz için bir lütuf değil, insan hakkının teslimi demektir. Engelli bireylerin hayata katılabilmeleri için ihtiyacımız olan şey; ince işçilik ama daha önemlisi ince fikirliliktir. Şehirlerimizin mimarisi kadar, bu konuda göstereceğimiz dikkat de önemlidir. Engellilere tahsis edilmiş park yeri, yürüme yolu, asansör gibi imkanları bazen şuursuzca kullanabiliyoruz. Bu, engelli kardeşlerimizin hayatında daha büyük bariyerlere dönüşüyor. Bir yere engelli tabelası asmakla iş bitmiyor. Bütün mesele, herkesin buna uygun tavır sergilemesi. Birlikte yaşamanın özü olan nezaketi elden bırakmamamız gerekiyor. Tüm vatandaşlarımızı, engelli bireylerin öncelik hakkını koşulsuz olarak kendilerine teslim etmeye davet ediyorum."