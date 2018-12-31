BAĞDAT CADDESİ'NDE YENİ YIL HAZIRLIKLARI

\u00c7a\u011fr\u0131 \u00c7ALI\u015eKAN \/ \u0130STANBUL DHA\nYeni y\u0131la saatler kala kutlamalar\u0131n yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 Kad\u0131k\u00f6y Ba\u011fdat Caddesi'nde de hareketlilik ya\u015fan\u0131yor.\nG\u00f6r\u00fcnt\u00fc D\u00f6k\u00fcm\u00fc:\n-------------\n-Ba\u011fdat Caddesi'nden g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerKimse 'lanet' uyar\u0131s\u0131n\u0131 dinlemedi! Ve mezar\u0131 a\u00e7\u0131ld\u0131Meteoroloji'den \u00e7ok \u00f6nemli uyar\u0131! Y\u0131l\u0131n ilk g\u00fcn\u00fc...Yeni y\u0131l\u0131 ellerinde me\u015faleyle kayarak kar\u015f\u0131lad\u0131lar
Okuyucu Yorumları 0 yorum