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Bağdat’ta uluslararası koalisyon güçlerinin olduğu askeri üsse roketli saldırı

DÜNYA HABERLERİ  | 24.07.2020 21:41 | Son Güncelleme

Irak’ın başkenti Bağdat’daki uluslararası koalisyon güçlerine ait askeri üsse roketli saldırı düzenlendi.

Bağdat’ta uluslararası koalisyon güçlerinin olduğu askeri üsse roketli saldırı

Irak’ın başkenti Bağdat’ın güneyinde yer alan uluslararası koalisyon güçlerine ait Besmaya askeri üssüne roketli saldırı düzenlendi. Irak Savunma Bakanlığı'na bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, Bağdat’ın 60 km güneyindeki Besmaya askeri üssüne 4 adet katyuşa roketi düştüğü bildirildi. Bakanlık, atılan roketlerden 2’sinin depo ve karavanlara isabet ettiğini, diğer 2 roketin ise boş alana düştüğünü açıkladı.

SALDIRIDA ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Savunma Bakanlığı, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını sadece maddi hasar meydana geldiğini aktardı. Bakanlık, roketlerin ilk değerlendirmelere göre Diyale iline bağlı el-Diyaniye bölgesinden fırlatılmış olabileceğini açıkladı.

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Irak’ta Ocak ayında ABD tarafından İranlı General Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis’in öldürülmesinin ardından başkentte roketli saldırılar artmaya başladı. (İHA)

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