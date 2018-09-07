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Füzeler ateşlendi! Hedefte 'yeşil bölge' var

DÜNYA HABERLERİ  | 07.09.2018 11:43 | Son Güncelleme

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı düzenlendi.

Füzeler ateşlendi! Hedefte 'yeşil bölge' var

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı düzenlendiği bildirildi.

Irak Savunma Bakanlığına bağlı Güvenlik Medyası tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat'ın ortasında yer alan Yeşil Bölge'ye 3 füzeli saldırı gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, saldırıda herhangi bir yerin hasar görmediği, can kaybı olmadığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bağdat Yeşil Bölge füzeli saldırı

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