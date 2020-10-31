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Bağdat’ta 1 yılın ardından Tahrir Meydanı ve Cumhuriyet Köprüsü yeniden trafiğe açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2020 17:17 | Son Güncelleme

Irak’ın başkenti Bağdat’ta bir yıldan fazladır hükümet karşıtı protestolar nedeniyle kapalı olan kent merkezindeki Tahrir Meydanı ve Cumhuriyet Köprüsü yeniden trafiğe açıldı.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta bir yıldan fazladır hükümet karşıtı protestolar nedeniyle kapalı olan kent merkezindeki Tahrir Meydanı ve Cumhuriyet Köprüsü yeniden trafiğe açıldı. Güvenlik güçleri protestocuların meydandaki çadırlarını kaldırırken onlarca kişiyi gözaltına aldı.
Irak İçişleri ve Savunma Bakanlıklarına bağlı ekipler, 1 yıldan fazladır trafiğe kapalı olan Tahrir Meydanı, el-Reşit, el-Sadun Caddeleri, Tayaran Meydanı ve Cumhuriyet Köprüsünü sabah saatlerinde başlattıkları çalışmayla yeniden trafiğe açtı. Irak Başbakanlığına bağlı Medya Güvenli Ağı ise sabah saatlerinden itibaren el-Kerh ve el-Rasafa bölgelerini birbirine bağlayan Cumhuriyet Caddesi’nin trafiğe açıldığını duyurdu.
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi yaptığı açıklamada, meydanlardaki gençlerin büyük destan yazdıklarını ve güvenlik güçleriyle birlikte çadırları kaldırmaya başladıklarını söylerken, Irak basını güvenlik güçlerinin Bağdat’taki Tahrir Meydanında protestocuların çadırlarını zorla kaldırdığını yazdı. Yerel kaynaklar meydandaki çadırların kaldırıldığı sırada güvenlik güçlerine saldırı gerçekleştiren ve arananlar listesinde olan onlarca kişinin gözaltına alındığını belirtti.
Öte yandan Irak’ta geçtiğimiz yıl 1 Ekim’de başlayan, 25 Ekim’de şiddetlenerek ülkenin güneyine yayılan protestolarda 600’den fazla kişi hayatını kaybetmiş, 20 binden fazla kişi de yaralanmıştı.

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